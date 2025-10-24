Ya son 80 personas fallecidas y 18 no localizadas por las lluvias
El micrositio del Gobierno federal sobre afectaciones por lluvias e inundaciones reporta, hasta el momento, 80 personas fallecidas y 18 no localizadas en cinco estados del país, tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.
Las entidades más afectadas son Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde se concentran casi la totalidad de las víctimas mortales.
Veracruz, el estado con más víctimas
De acuerdo con el reporte, Veracruz registra 35 personas fallecidas y siete no localizadas por los deslaves e inundaciones que han afectado principalmente a municipios de la zona norte y montañosa.
En Hidalgo, se contabilizan 22 personas fallecidas y nueve desaparecidas, mientras que Puebla suma 22 víctimas mortales y dos no localizadas.
Querétaro reporta una persona fallecida, y San Luis Potosí no tiene registro de víctimas por el momento.
Restablecimiento del suministro eléctrico
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en las zonas afectadas por las lluvias se encuentra prácticamente concluido.
|Entidad
|Municipios afectados
|% de restablecimiento
|Hidalgo
|30
|99.1%
|Puebla
|15
|100%
|Querétaro
|6
|100%
|San Luis Potosí
|20
|100%
|Veracruz
|60
|100%