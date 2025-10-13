Actualizan a 47 los muertos por las lluvias en 4 estados del país

| 00:41 | Redacción | Uno TV
Ya van 47 muertos por las lluvias en 4 estados del país
Foto: Cuartoscuro

Este domingo subió a 47 el saldo de muertos a causa de las lluvias intensas registradas entre el 6 y el 9 de octubre en cinco estados del país, informó el Gobierno de México, a los que se sumaría otro registrado en Puerto Vallarta, Jalisco, la madrugada de hoy.

Con corte a las 14:00 horas, este 12 de octubre el Gobierno federal informó también de avances significativos en la restitución de servicios básicos, limpieza y rehabilitación de infraestructura en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, afectadas por las precipitaciones de la Perturbación Tropical 90-E1111.

Mientras que continúan las labores coordinadas entre gobierno federal, estatales y municipales para atender a las familias, restablecer servicios esenciales y acelerar la rehabilitación de caminos dañados.

Toda vez que hay 146 refugios temporales activos en las cinco entidades, brindando albergue, alimentos y atención médica a 5 mil 448 personas.

¿Cómo resultaron afectados los estados?

El Gobierno de México reportó las siguientes afectaciones preliminares y avances en los cinco estados:

  • Veracruz:
    • Fallecidos: 18
    • Personas no localizadas: 6
    • Municipios afectados: 70
    • Viviendas afectadas: 29 mil 267
    • Localidades incomunicadas: 81
  • Puebla:
    • Fallecidos: 12
    • Personas no localizadas: 15
    • Municipios afectados: 38
    • Viviendas afectadas: 16 mil
    • Localidades incomunicadas: 91
  • Hidalgo:
    • Fallecidos: 16
    • Personas no localizadas: 17
    • Municipios afectados: 22
    • Viviendas afectadas: mil 217
    • Localidades incomunicadas: 74
  • San Luis Potosí:
    • Fallecidos: Saldo blanco
    • Personas no localizadas: 0
    • Municipios afectados: 12
    • Viviendas afectadas: mil 559
    • Localidades incomunicadas: 12
  • Querétaro:
    • Fallecidos: 1
    • Personas no localizadas: 0
    • Municipios afectados: 8
    • Viviendas afectadas: 150
    • Localidades incomunicadas: 1

En tanto que esta tarde se confirmó el fallecimiento de un hombre en Puerto Vallarta, Jalisco, a causa de las lluvias registradas durante la madrugada de este domingo por los remanentes de la depresión tropical Raymond, que además dejó más de mil 200 viviendas afectadas y un militar electrocutado.

