Emergencia tras las lluvias en Veracruz y otros estados es peor que Otis: Yaros Smirnoff, rescatista ruso

El rescatista ruso Yaros Smirnoff, conocido por su participación en labores humanitarias, alertó que las comunidades de la sierra entre Veracruz, Hidalgo y Puebla enfrentan una crisis “peor que Otis”, debido a la falta de apoyo tras las recientes inundaciones y deslaves.

“Es en muchos sentidos es peor que Otis. ¿En qué sentido? El territorio que está afectado. Son cinco estados totales y es muy difícil el trabajo porque es pura sierra, los accesos y todo”, Yaros Smirnoff, rescatista ruso

En entrevista con Uno TV, el rescatista ruso, cuya la labor humanitaria durante el huracán Otis le valió reconocimiento, aseguró que son más de 100 pueblos los que están afectados tras las inundaciones.

“Son más de 100 pueblos en la sierra afectados. ¿Entienden el número?, no es sólo Poza Rica. Están mal, necesitan apoyo de todo tipo”, Yaros Smirnoff, rescatista ruso

De acuerdo con el rescatista, la emergencia está lejos de acabar, pues, existe el riesgo de una creciente de enfermedades por las condiciones en las que se encuentran las comunidades.

“Ahorita qué necesitamos: doctores, porque se va a descontrolar en varias partes donde hay cuerpos de animales muertos, agua estancada y va a haber mucha enfermedad… Entonces necesitamos medicamentos y necesitamos médicos con cédula profesional, por favor”

A decir de Yaros Smirnoff, entre la larga lista de medicamentos necesarios en la zona del desastre se encuentran:

Tratamiento de dermatológico

Medicamentos para control de diabetes e hipertensión

Paracetamol

Antibióticos

“Por eso es importante, si vienes de México, tener cédula profesional para que puedas manejar ese medicamento”, enfatizó el rescatista

Entre las necesidades de la comunidad, también se encuentra ropa interior nueva, plantas de luz, gasolina y material de construcción, aseguró.

A las posibles enfermedades, se suma la amenaza de las bajas temperaturas, por lo que dijo, es necesario acelerar la reconstrucción de casas con lo más básico.

“Ahorita vienen fríos en la sierra pronto, entonces es necesario hacer las casas básicas, muy básicas, muy muy básicas, que tienen por unos techos, unas paredes básicas y para que la gente pueda pasar en un lugar si hay frío”

Finalmente, el rescatista desmintió los rumores de bloqueos al ingreso de ayuda humanitaria.