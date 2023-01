UNAM despide a asesora de tesis de ministra Yasmín Esquivel

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rescindió el contrato de trabajo de la profesora Martha Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de ministra Yasmín Esquivel.

Lo anterior, señaló la UNAM, después de haber quedado debidamente evaluados y analizados todos los elementos que integran el Procedimiento de Investigación Administrativa, los cuales confirman que Martha Rodríguez Ortiz cometió conductas contrarias a los propósitos y fines que persigue la casa de estudios.

Asimismo, la Universidad Nacional señaló que ha optado medidas preventivas adicionales para evitar la repetición de hechos como el referido, y continuará fomentando valores éticos, de responsabilidad y honorabilidad entre los integrantes de su comunidad.

Fua apenas este lunes 16 de enero que Yasmín Esquivel Mossa señaló que no dejará su puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y participará en las sesiones del máximo tribunal, esto luego de que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón confirmó que la tesis de licenciatura de la ministra “es copia sustancial” de la presentada por un abogado de nombre Édgar Ulises Báez.

“No tengo de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Esa resolución, que no comparto, evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y, por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen ni de ningún acta. Rechazo absolutamente la determinación del Comité de Integridad de la FES Aragón”.

Ministra Yasmín Esquivel Mossa.