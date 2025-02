Yunes Márquez se afilia a Morena y Rocío Nahle protesta

El expanista y senador por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, este martes, finalmente dio el paso a las filas de Morena y realizó el trámite de afiliación a esta fuerza política.

“… Con mis compañeras y compañeros senadores de Morena que me han abierto las puertas, que realmente me he sentido acogido…estoy muy contento de estar aquí, me siento en casa y estoy convencido de que podemos hacer cosas muy importantes desde el Senado para México y específicamente para Veracruz…” Miguel Ángel Yunes Márquez | Senador de Morena