Zaldívar llama a diputados a aclarar la Ley de Amparo y evitar retroactividad

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Durante la mañanera de este viernes en Palacio Nacional, el coordinador General de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, se pronunció sobre la reforma a la Ley de Amparo y destacó la importancia de aclarar su redacción para garantizar que no se vulneren los derechos adquiridos de los ciudadanos.

La conferencia mañanera se realizó de manera inusual sin ronda de preguntas y respuestas, por lo que Zaldívar fue el único encargado de abordar este tema de coyuntura.

Reforma a la Ley de Amparo, claridad y derechos adquiridos

Zaldívar enfatizó que: “No estamos de acuerdo con ninguna violación a la Constitución, con ninguna aplicación retroactiva y si este precepto no es suficientemente claro, exhortamos respetuosamente a que se aclare para que las dudas se disipen y quede sin ningún problema que las etapas anteriores a la entrada en vigor no se tocan”.

El funcionario también explicó la importancia de los tecnicismos jurídicos en la ley:

“Los tecnicismos jurídicos a veces son inevitables y con una ley como la de Amparo incluso necesarios, pero hay que tratar de clarificar de la mejor manera. Si se establece claramente que la Ley de Amparo es una ley procesal de inmediato, se advierte que el juego de la ley es distinto y que se aplica la jurisprudencia, que se prevea con claridad contundente que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes al momento de su actuación”.

Zaldívar reiteró que el Gobierno hace un llamado respetuoso a los diputados para que revisen y aclaren los puntos de la ley que puedan generar incertidumbre jurídica, evitando así interpretaciones que puedan afectar derechos fundamentales.

Mañanera sin preguntas y hechos violentos

La conferencia duró aproximadamente 40 minutos y no hubo espacio para que la prensa hiciera preguntas, incluso sobre los hechos violentos ocurridos el jueves en el marco de las marchas por el Movimiento del 68. La presidenta Claudia Sheinbaum se retiró sin responder cuestionamientos de los periodistas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]