¡No te dejes! 10 consejos para no ser estafado en un taxi

10 consejos para no ser estafado en un taxi. Foto: Shutterstock

Hay algunos conductores de taxi que incurren en malas prácticas para ganar más dinero como subir tarifas de forma injustificada cuando vas a un concierto o visitas una ciudad como turista. Como sabemos que tu economía es muy importante, te damos 10 consejos para no ser estafado en un taxi.

1. Revisa el taxímetro

Revisa que el taxímetro funcione correctamente y pide que el conductor lo use en tu viaje para calcular el costo de manera transparente. Hay taxistas que lo manipulan de tal manera que la cantidad de dinero aumente más rápido de lo que debería.

2. Usa aplicaciones confiables

Usa aplicaciones de transporte reconocidas que te permiten solicitar y pagar el servicio de taxi de manera segura y otro consejo es que evites tomarlo en la calle para mayor seguridad.

3. Indica tu viaje

No preguntes ¿cuánto te sale el costo del viaje? Al subirte al vehículo, sólo indica a dónde te diriges, ya que al preguntar, el conductor se dará cuenta que no usas seguido este transporte y puede cobrarte más por tu viaje.

4. No aceptes atajos

Hay taxistas que sugieren atajos que sólo alargan tu viaje. Te pasean por la ciudad o le dan vueltas y no llegan a tu destino tomando varios desvíos o zonas con tráfico, lo que incrementa lo que vas a pagar. Si sabes la ruta, mejor menciónala.

5. Rechaza incrementos

Cuántas veces habrás escuchado que el taxista te dice que “no irá más lejos” y a la mitad del viaje ya no te quiere llevar y te pide pagar más por el viaje. Establece desde un principio hasta dónde vas y si no mejor no te subas.

6. Calcula el costo

Calcula el costo de tu viaje y lleva monedas y billetes, para que evites que no se queden con tu cambio por si se diera el caso de que el conductor no tiene dinero de vuelta porque va empezado tu jornada.

7. Revisa la identificación

Antes de subir al taxi, revisa si el conductor tiene sus papeles en orden, incluyendo la placa del vehículo y su identificación oficial que debe estar visible.

8. No platiques cosas personales

Evita dar detalles personales de tu viaje o información de tu familia, dinero o trabajo; recuerda que debes cuidar tu integridad y la de los tuyos.

9. Acompaña tu viaje

Si has bebido porque te fuiste de fiesta, no tomes el taxi sin la compañía de alguien de confianza, ya que si lo haces sola o solo podrías quedarte dormido. No te pongas en riesgo de forma innecesaria.

10. Verifica logos

Verifica que el taxi al que te subas pertenezca a algún gremio de conductores, ya que de haber algún problema posterior puedas realizar las denuncias pertinentes.

Nunca está de más que como pasajero siempre estés alerta a todo para que evites otro tipo de fraudes si te subes a un taxi.