10 datos clave para entender el Paquete Económico 2026

Paquete Económico 2026. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó hace unos días el Paquete Económico 2026 a la Cámara de Diputados, una propuesta que destaca por sus proyecciones de crecimiento optimistas y un notable incremento del gasto público.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó el documento y compartió 10 datos clave para entender el impacto de esta iniciativa.

10 puntos clave del Paquete Económico 2026

Crecimiento económico optimista. Hacienda calcula que la economía crecerá entre 1.8% y 2.8% en 2026, cifra superior a la prevista por organismos internacionales como el FMI (1.4%), Banco Mundial (1.1%) y la OCDE (1.1%)

Ingresos públicos récord. Se proyectan ingresos por 10.20 billones de pesos, un alza real de 5.9% frente a 2025. Más de la mitad provendrá de impuestos (aumentará el gravamen para bebidas azucaradas, tabaco, apuestas y videojuegos violentos)

Deuda. 14.4% del ingreso (1.47 bdp) provendrá en deuda pública y el restante (28.3%) provendrá principalmente de ingresos petroleros (1.2 bdp) y organismos y empresas (1.3 bdp).

Aranceles más altos. Se impondrán aranceles de 10% a 50% a productos de países sin tratados comerciales con México, afectando industrias como química, plásticos, calzado, juguetes, electrodomésticos y automotriz.

Más gasto. El gasto público alcanzará los 10.1 bdp contemplando un incremento real de 5.9% en comparación con 2025.

Déficit controlado. Los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzarán 4.1% del PIB, con lo que se descarta un ajuste fiscal drástico.

Producción petrolera optimista. Se estima que Pemex producirá 1.794 millones de barriles diarios, un 4.7% más que en 2025, pese al declive reciente de la plataforma.

Gasto en infraestructura. El presupuesto contempla 960.1 mil millones de pesos en infraestructura, de los cuales más de la mitad irá a proyectos prioritarios como trenes de pasajeros (México-Querétaro, AIFA-Pachuca e Irapuato-Guadalajara) y energía.

Salud aún insuficiente. Al sector salud se le destinarán 995 mil millones de pesos (2.6% del PIB). El IMCO advierte que México debería invertir al menos el 6% del PIB para cumplir con estándares internacionales.

Programas sociales al alza. Los 16 programas prioritarios recibirán 987 mil millones de pesos, un aumento de 14.1% respecto a 2025. Destacan los incrementos en Pensión Mujeres del Bienestar (267%), Salud Casa por Casa (93.2%) y la Beca Rita Cetina (58.6%).

El Paquete Económico 2026 prioriza gasto social e infraestructura, pero enfrenta críticas por su optimismo en crecimiento y producción petrolera. El Congreso de la Unión debatirá su aprobación.