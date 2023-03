Los 10 tips de Condusef para armar un plan familiar de gastos

Enfoca tu plan familiar de gastos a un gasto más eficaz. Foto: Shutterstock

Una de las formas más inteligentes para hacer que el dinero te rinda más no sólo es controlar tus consumos, sino también hacer un plan familiar de gastos en el que incluyas todos los desembolsos, sepas a detalle qué se necesita, compares precios para elegir tus mejores opciones, preveas gastos y, sobre todo, tengas cuidado con las promociones para que no te veas acorralado.

Para ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tiene una serie de 10 recomendaciones que te servirán para que todos tus gastos salgan de acuerdo al plan y que el dinero te rinda más, las que esta vez te detallaremos en Unotv.com.

¿Cómo armar un plan familiar de gastos?

De acuerdo con la Condusef lo ideal es que todos los miembros de la familia participen “con pequeñas acciones” para que el dinero del hogar se aproveche mejor, sin que importe cuáles de los 10 tips los implementa qué integrante, toda vez que funcionan en conjunto y pueden hacerlos todos o sólo uno.

1. Crea un presupuesto

Primero que nada, lo mejor es que armes un presupuesto con el que sepas a ciencia cierta cuánto pueden permitirse gastar de acuerdo con los ingresos de la familia, dependiendo de si tú pagas todo o también tu pareja o hijos aportan a la economía del hogar.

Esto, sobre todo es esencial para que no termines endeudándote o “pellizcando” de lo que recibirás el siguiente mes para pagar lo que compres esta semana porque salió algún imprevisto o tuviste que pagar algo que no recordabas.

2. Haz una lista

Una vez que ya sabes de cuánto dinero dispones, haz una lista de todos los productos que necesitas comprar, para que no se te olvide nada o salgas del supermercado con más cosas de las que debías llevar.

3. Compara precios

Ahora que ya sabes exactamente qué comprarás, lo recomendable es que compares precios, ya sea entre tiendas o entre marcas, pues lo que ahorres en uno de los productos podría servirte para adquirir otro, o para añadirlo a tu fondo de previsión.

4. No te guíes por las marcas

Además, la Condusef destaca que no es tan bueno “casarse” con las marcas de siempre, aconsejando que pruebes con otras más económicas, pero de calidad, sin dejarte llevar por que otra sea la que acostumbras, esté de moda o sea la más popular.

5. Cuídate de las promociones

Aunque parezca contradecir el punto anterior, este refiere realmente al hecho de que no porque algo te sea más accesible será mejor, pues mientras los precios más bajos te ayudan a reducir gastos, el caer en los “2×1” podrías desembolsar más dinero al final, al comprar más de lo que habías considerado, como igual los “Meses sin intereses (MSI)” se te juntarán sumando al mes una cantidad ya más considerable.

6. Disminuye y evita gastos hormiga

Ya lo hemos mencionado antes, y se recomienda casi hasta el cansancio, pero considera a los gastos hormiga el enemigo número uno de tu dinero, pues es donde se va una buena parte de lo que podrías aprovechar para ahorrar o adquirir cosas más necesarias.

Por ello es por lo que es mejor que reduzcas tanto como puedas este tipo de gastos, e incluso lo evites, en lo que puede ayudar toda la familia, pues ese helado durante el paseo o el postre después de la comida no siempre está contemplado y al final termina pesando.

7. Adelanta compras

Así como las tiendas comienzan a vender entre septiembre y octubre los artículos para Navidad, deberías hacer algunas compras que son totalmente previsibles, como los útiles escolares, que, aunque no sabes cuántos cuadernos terminarás necesitando, saber que tendrás que comprar, así que podrías adquirir uno o dos al mes para que salgan más baratos y no tengas que surtir toda la lista durante la época en que estos artículos suben sus precios.

8. Posterga gastos no indispensables

Ahora bien, hay otras cosas en las que podrías aplicar el concepto inverso, ya que algunos productos podrías esperar a comprarlos. En este punto la Condusef destaca que lo mejor es esperar con lo que no es indispensable hasta que baje la inflación y que los precios no estén tan altos, pues así te rendirá más el dinero, ahora y después.

9. Activa tu dinero

En penúltimo lugar destaca la importancia de, además de tener el hábito del ahorro, dejar que el dinero se “ejercite”, pues, aunque está bien que lo tengas guardado, porque así no lo gastas, en una cuenta de débito estará inmóvil, siendo mejor que lo inviertas en algún instrumento financiero que te genere rendimientos.

10. Diversifica tus ingresos

En tanto que, por último, no dependas de una sola fuente de ingresos , ya que no sabes en qué momento podría fallarte o faltarte dejándote en la incertidumbre o en problemas económicos, siendo lo ideal que tengas más de una entrada, pues aunque no lo uses todo, gracias al presupuesto que armaste en el primer punto, tendrás más para ahorrar y hacer frente a un imprevisto.