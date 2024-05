El 5 de mayo: ¿un día festivo oficial para los trabajadores en México?

¿Qué se conmemora el 5 de mayo? Fotos: Getty

En medio de la conmemoración de la Batalla de Puebla el 5 de mayo, surge la interrogante acerca de si este día es considerado un festivo oficial para los trabajadores en México. Aunque la fecha es ampliamente reconocida y celebrada en el país, es crucial entender su estatus en términos laborales.

Ley Federal del Trabajo y el 5 de mayo: ¿qué dice?

Según la Ley Federal del Trabajo en México, el 5 de mayo no es considerado un día festivo obligatorio para los trabajadores. Esto significa que no existe una disposición legal que obligue a otorgar descanso obligatorio, pago doble o días de asueto remunerado para este día en particular.

Sin embargo, algunas empresas y sectores pueden optar por dar el día libre a sus empleados como una muestra de reconocimiento a la cultura y la historia mexicana. Esta decisión queda a discreción de cada empleador y puede variar según la región y el tipo de industria.

¿Qué se conmemora el 5 de mayo?

Es importante destacar que, a pesar de no ser un día festivo oficial, el 5 de mayo sigue siendo una fecha relevante en la memoria colectiva de México. Conmemora la Batalla de Puebla y representa un símbolo de la resistencia y la identidad nacional.

¿Qué día cae el 5 de mayo este año?

El 5 de mayo de 2024 será un día significativo en el calendario, al coincidir con un domingo. Esta fecha, conocida por la Batalla de Puebla en México, conmemora una importante victoria histórica.

¿Cuáles son los días festivos que quedan este 2024?

Según la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México, los días festivos oficiales que quedan en 2024 son los siguientes:

5 de febrero – Constitución de 1917 (se da el primer lunes de ese mes, aunque la fecha caiga otro día)

– Constitución de 1917 (se da el primer lunes de ese mes, aunque la fecha caiga otro día) 21 de marzo – Natalicio de Benito Juárez (se da el tercer lunes de marzo; en 2024, será el 18 de ese mes)

– Natalicio de Benito Juárez (se da el tercer lunes de marzo; en 2024, será el 18 de ese mes) 1 de mayo – Día del Trabajo (en 2024, cae en miércoles)

– Día del Trabajo (en 2024, cae en miércoles) 16 de septiembre – Independencia de México (en 2024, cae en lunes)

– Independencia de México (en 2024, cae en lunes) 20 de noviembre – Revolución Mexicana (en 2024, cae en domingo, pero se recorre al tercer lunes de noviembre, es decir, el lunes 21 de ese mes)

– Revolución Mexicana (en 2024, cae en domingo, pero se recorre al tercer lunes de noviembre, es decir, el lunes 21 de ese mes) 25 de diciembre – Navidad (en 2024, cae en miércoles)

¿Por qué habrá otro día festivo en 2024?

En 2024 habrá un día festivo más. Se trata del 1 de octubre, el cual se implementa por la transición del Poder Ejecutivo Federal.

Este día de descanso se implementa cada seis años; es la primera vez que el acontecimiento se da el 1 de octubre. Anteriormente, se otorgaba el 1 de diciembre, día en el que se celebraba la transición del Poder Ejecutivo.