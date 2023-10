Cinco tips para cobrar más fácil un seguro de casa por fenómenos naturales

Si cuentas con un seguro de casa y por una fuerte tormenta o un huracán tu vivienda sufrió daños por inundaciones, hay cinco tips que debes tomar en cuenta para que te sea más fácil cobrar el seguro por fenómenos naturales.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que el pago de un siniestro es obligación de las aseguradoras, pero la póliza será válida siempre y cuando el asegurado cuide cinco detalles para garantizar por completo la protección deseada en un seguro de casa.

1. Declaración exacta de riesgos

Si deseas asegurar tu casa, revisa que sean exactos los riesgos que puede sufrir tu patrimonio. Junto con el asesor de tu aseguradora, revisa todos los detalles dentro de la póliza. Entre ellos, la zona en donde se halla la vivienda, los posibles daños que pudieran afectar la estructura de tu patrimonio y si contempla la pérdida de enseres domésticos, entre otros.

2. Pago oportuno del costo de la prima

Es una obligación fundamental que debes cumplir al adquirir un seguro para casa, ya que en caso de que no cumplas con los pagos o no des aviso oportuno del deseo de renovarlo, podrías arriesgarte a que la aseguradora en caso de un eventual desastre natural no cubra los gastos por daños.

3. Cumplir con el reporte del estado de riesgo

Para algunos tipos de seguro, una vez firmado el contrato con la aseguradora, se debe elaborar un reporte del estado del riesgo que ha aceptado cubrir la aseguradora. Este documento te puede funcionar como una constancia a la hora de que ocurra un siniestro. Informar de cambios en un inmueble, ayudará al momento de requerir una indemnización por siniestro.

4. Observar garantías por escrito

Recuerda que antes de firmar un contrato, debes leer, comprender y confirmar cada uno de las especificaciones de tu póliza, con el fin de que coincidan con las condiciones que se especifican en ella. Revisa las “letras chiquitas” en los contratos y revisa las condiciones generales que la acompañan.

5. Dar aviso sobre el estado del siniestro

Cuando sucede un siniestro, presenta un reporte claro y completo de los daños a la aseguradora y debe ser de inmediato o a más tardar dentro de los 5 días después de tener conocimiento de la realización del siniestro, ya que de esto dependerá que el proceso de reclamo de la indemnización se cumpla a cabalidad y sin contratiempos.

¿Qué cubre el seguro de casa?

Electrónicos : los cortos circuitos que puedan ocasionar las lluvias, o en caso de que el agua dañe electrodomésticos televisión, computadoras

: los cortos circuitos que puedan ocasionar las lluvias, o en caso de que el agua dañe electrodomésticos televisión, computadoras Reparación de daños : en caso de que tu casa sea afectada en su estructura, el seguro cubre los daños así como cristales de cualquier grosor, incluso de domos o cubiertas, además de la instalación de las mismas

: en caso de que tu casa sea afectada en su estructura, el seguro cubre los daños así como cristales de cualquier grosor, incluso de domos o cubiertas, además de la instalación de las mismas Reparación de instalaciones : si tu vivienda sufre daños en los servicios de electricidad, gas y agua

: si tu vivienda sufre daños en los servicios de electricidad, gas y agua Comprar puertas: en caso de que la velocidad del viento sea demasiado fuerte o que el agua las haya estropeado.

Reparación de pisos y detalles : el seguro cubre la impermeabilización de tu hogar y la pintura de las paredes, si sufrieron algún daño; en caso de que tu piso haya resultado afectado, también es reparado

: el seguro cubre la impermeabilización de tu hogar y la pintura de las paredes, si sufrieron algún daño; en caso de que tu piso haya resultado afectado, también es reparado Remoción de escombros y reconstrucción: la limpieza necesaria para que tus bienes afectados queden en condiciones para ser reparados

¿Qué no cubre el seguro de casa?

Reposición o reparación de jardines o plantas

Reposición de muebles ubicados en el exterior de la casa

Inmuebles con techo o muros de plástico o tela

Gastos adicionales que no estén contemplados en el seguro

Finalmente, como asegurado tienes la opción de recurrir a otras cotizaciones, que en cierta medida deben coincidir con la valoración que se haga del siniestro. Revisa y lee con atención las causas de no pago en tu póliza, que se establecen en las condiciones generales como “exclusiones”.

Y antes de todo lo anterior, regresa a tu casa hasta que estés seguro que no existe riesgo de más inundaciones o hasta que las autoridades lo indiquen.