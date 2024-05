¿De qué depende? Por qué hay quienes tienen saldo a favor, en ceros o en contra en el SAT

Saber de qué depende tu tipo de saldo en el SAT es fundamental.

A la hora de hacer la declaración anual, no son pocas las dudas que surgen respecto a con qué tipo de saldo culminará, y es que al menos en nuestro país, son tres los tipos de resultado a los que se puede llegar: a favor, en ceros o a cargo.

Así lo define el Servicio de Administración Tributaria (SAT), saber cómo es que se puede obtener uno u otro es fundamental para el cálculo de nuestros impuestos y que no terminemos debiéndole a la Hacienda Pública. Entonces surge la duda ¿de qué depende tener un saldo u otro? En Uno TV te lo explicamos.

Saldo a favor: el que todos quieren tener

De acuerdo con el órgano recaudador de impuestos, “cuando tengas saldo a favor podrás solicitar las devoluciones que te correspondan.

Esto ocurre cuando al efectuar el cálculo de tus impuestos, resulta que pagaste más de lo que debías, por lo que puedes solicitar ante el SAT que te sea devuelta la cantidad”

Ver más #ComunicadoSAT



El SAT recuerda a los contribuyentes que los gastos funerarios son deducibles del pago de impuesto sobre la renta (ISR) en la declaración anual, para poder obtener, en su caso, saldo a favor.



Asimismo, señala que las herencias no están sujetas al pago de… pic.twitter.com/okiHxjbbbl — SATMX (@SATMX) November 28, 2023

Para ello, el SAT ofrece la opción de recibir el saldo a favor automáticamente, no obstante, existen una serie de requisitos que debes tomar en cuenta para que puedas hacer valer tu derecho:

Señalar la opción de devolución en la declaración anual del ejercicio.

del ejercicio. Presentar la declaración de forma electrónica con contraseña, e.firma o e.firma portable, según corresponda, conforme a lo siguiente:

Si el saldo a favor es igual o menor a 10 mil pesos, puedes presentar la Declaración anual con Contraseña.

Si el saldo a favor es mayor a 10 mil y no excede de 150 mil pesos, podrás presentar tu declaración anual con Contraseña, siempre y cuando selecciones una cuenta CLABE activa a 18 dígitos ya precargada en el aplicativo, misma que deberá estar a nombre del contribuyente. En caso de capturar una cuenta CLABE distinta a las precargadas, deberás presentar la declaración utilizando la e.firma o la e.firma portable.

activa a 18 dígitos ya precargada en el aplicativo, misma que deberá estar a nombre del contribuyente. En caso de capturar una cuenta CLABE distinta a las precargadas, deberás presentar la declaración utilizando la e.firma o la e.firma portable. Si el saldo a favor es de 10 mil uno a $150 mil pesos, la declaración anual se presentará utilizando la e.firma o e.firma portable.

Señalar un número de cuenta CLABE a 18 dígitos, ésta deberá estar activa y a nombre del contribuyente como titular.

La cuenta CLABE es única por contribuyente, es decir, no puede ser manifestada por ningún otro contribuyente.

Declaración anual con monto en ceros

Presentar la declaración anual en ceros es posible solamente para los contribuyentes que no hayan obtenido ningún tipo de ingresos y egresos en el periodo a reportar. Cuando se presenta una declaración de este tipo, se vuelve no obligatorio el pago de impuestos, ya que no existe ningún concepto por el cual calcularlos.

Esto puede aplicar tanto para personas físicas como morales. Sin embargo, existen ciertos reglamentos para poder presentar la declaración en ceros.

Ver más en cero o a favor, ahora bien, si resulta con saldo a favor este lo puedes solicitar a través de devolución automática si aceptas la propuesta establecida por el SAT, para ello ingresa en https://t.co/eYHiIOIh0t, con tu RFC y contraseña o e. firma vigente, al acceder da clic… — SATMX (@SATMX) June 3, 2020

La declaración en ceros ha tenido ciertas modificaciones por parte de la autoridad fiscal desde febrero del 2018. Por lo tanto, se deben tomar en cuenta los siguientes casos o circunstancias:

Si se generó al menos un CFDI que demuestre un ingreso, es mejor no presentarla en ceros. Ya que no será coherente para la autoridad fiscal que suceda eso sin haber generado una venta o gasto.

Ya que no será coherente para la autoridad fiscal que suceda eso sin haber generado una venta o gasto. Para aquellas personas físicas o morales pertenecientes al sector primario o condicionado, solamente es posible presentar dos declaraciones en ceros consecutivas.

Consecuencias por hacer mal uso de la declaración en ceros

De entre las consecuencias que puedes tener por realizar una declaración anual en ceros cuando realmente hay información de que generaste tanto ingresos como egresos están:

Generar una multa que puede ir desde los 4 mil hasta los 14 mil pesos

Ser acusado de fraude por brindar información falsa

Cancelación del sello digital para emitir facturas

Ser acreedor de una auditoría para investigar a fondo

Si te encuentras culpable por defraudar un monto no mayor a 1 millón de pesos, puedes pasar hasta 3 meses en la cárcel. Si la cifra supera los 2 millones 310 mil pesos la condena puede ser por 9 años.

Saldo en contra

Luego de conocer estos casos, es importante tocar el tercer tipo de saldo, y es que, en algunos casos se puede presentar un monto en contra, debido a que los lineamientos que presenta el SAT son diferentes a los declarados.

Ver más Toma en cuenta que, en caso de obtener impuestos a pagar en tu declaración, puedes realizar el pago hasta en seis parcialidades.



Para más información, visita el minisitio en https://t.co/S6AbFC6GJ2 #Declara2023 pic.twitter.com/MPMENw6PCY — SATMX (@SATMX) April 22, 2024

Estos son algunos ejemplos de cómo se puede obtener un saldo negativo:

Al no ejercer una de las declaraciones mensuales.

Al no realizar alguna declaración anual.

Al excederse en los gastos que se declararon, por lo que deberá pagar el monto que arroje al presentar el saldo en contra, esto será diferente en cada contribuyente.

De acuerdo con la autoridad fiscal, el monto que se determine en contra generalmente deberá ser pagado en una sola exhibición. Aunque en ocasiones también el SAT dará oportunidad de pagar en algunos plazos hasta cubrir el monto total.