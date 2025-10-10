Acciones de Grupo México se recuperan tras rechazo en compra de Banamex

GENERANDO AUDIO...

Acciones de Grupo México tuvieron una leve caída. Foto: Cuartoscuro/Reuters

Las acciones de Grupo México registraron una recuperación en el mercado bursátil luego de que Citigroup rechazara la propuesta de compra de Banamex presentada por el conglomerado encabezado por Germán Larrea.

Aunque el mercado reaccionó con una caída inicial, las acciones remontaron hacia niveles superiores.

Rechazo de Citigroup impulsa ajustes en el mercado

Tras el anuncio de Citigroup de mantener la venta de Banamex mediante una Oferta Pública Inicial (OPI) y no aceptar la oferta privada de Grupo México, los títulos del conglomerado minero reaccionaron con una breve caída de 1.05 %, al cotizar en 140.25 pesos por acción.

Minutos después, el comportamiento cambió de tendencia con una recuperación de 5.31 %, alcanzando un precio de 148.99 pesos por acción, equivalente a 1.16 billones de pesos de valor de mercado.

Grupo México entre los principales interesados

El grupo empresarial que lidera Germán Larrea había manifestado su interés en adquirir Banamex desde 2023, después de que Citigroup anunció la separación de sus operaciones minoristas en México. Pese a las negociaciones, la institución financiera estadounidense decidió continuar con su plan de colocación pública en los mercados bursátiles.

La decisión de Citigroup genera ajustes entre los inversionistas que siguen de cerca la evolución de Banamex, uno de los principales bancos del país.

