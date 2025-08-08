Actividad industrial sube en 6 estados durante marzo 2025; así les fue en 2024

| 16:57 | Alejandro Villa | UnoTv, Inegi | México
La industria mexicana sigue mostrando signos de recuperación regional. De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Inegi, en agosto de 2025, los estados con mayor crecimiento mensual en su actividad industrial en abril y con cifras desestacionalizadas fueron Puebla, Sonora, Aguascalientes, Sinaloa, Ciudad de México y Colima, con respecto al mes previo.

Sin embargo, a tasa anual, los estados donde la actividad industrial presentó mayor ascenso fueron: Tamaulipas, Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León e Hidalgo.

Cuánto cambiaron con respecto a 2024

Entidad FederativaMarzo 2025Abril 2024
Puebla5.2-1.9
Sonora2.85.1
Aguascalientes2.74.0
Sinaloa2.4-0.3
Ciudad de México2.48.1
Colima2.14.0
Imaief, Inegi
Imaief, Inengi

Estados que crecieron por sectores

A tasa anual y con cifras originales, en abril de 2025, destacaron los incrementos de los siguientes sectores, de acuerdo con el IMAIEF.

  • Minería

Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Guerrero

  • Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, agua y gas

Guanajuato, Morelos, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Baja California

  • Construcción

Guanajuato, Baja California Sur, Ciudad de México, Aguascalientes y Coahuila

  • Industrias manufactureras

Tabasco, Hidalgo, Nayarit, Sonora y Nuevo León

¿Qué es el IMAIEF?

El IMAIEF permite conocer la evolución mensual de la actividad industrial en las 32 entidades del país, considerando los cuatro grandes sectores que la integran:

  • Minería
  • Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y gas
  • Construcción
  • Industrias manufactureras

Asimismo, este indicador ayuda a identificar dinámicas económicas locales y el impacto de proyectos de infraestructura, inversión pública o privada y condiciones laborales en cada región.

