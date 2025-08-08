GENERANDO AUDIO...

La industria mexicana sigue mostrando signos de recuperación regional. De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Inegi, en agosto de 2025, los estados con mayor crecimiento mensual en su actividad industrial en abril y con cifras desestacionalizadas fueron Puebla, Sonora, Aguascalientes, Sinaloa, Ciudad de México y Colima, con respecto al mes previo.

Sin embargo, a tasa anual, los estados donde la actividad industrial presentó mayor ascenso fueron: Tamaulipas, Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León e Hidalgo.

Cuánto cambiaron con respecto a 2024

Entidad Federativa Marzo 2025 Abril 2024 Puebla 5.2 -1.9 Sonora 2.8 5.1 Aguascalientes 2.7 4.0 Sinaloa 2.4 -0.3 Ciudad de México 2.4 8.1 Colima 2.1 4.0

Imaief, Inengi

Estados que crecieron por sectores

A tasa anual y con cifras originales, en abril de 2025, destacaron los incrementos de los siguientes sectores, de acuerdo con el IMAIEF.

Minería

Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Guerrero

Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, agua y gas

Guanajuato, Morelos, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Baja California

Construcción

Guanajuato, Baja California Sur, Ciudad de México, Aguascalientes y Coahuila

Industrias manufactureras

Tabasco, Hidalgo, Nayarit, Sonora y Nuevo León

¿Qué es el IMAIEF?

El IMAIEF permite conocer la evolución mensual de la actividad industrial en las 32 entidades del país, considerando los cuatro grandes sectores que la integran:

Minería

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y gas

Construcción

Industrias manufactureras

Asimismo, este indicador ayuda a identificar dinámicas económicas locales y el impacto de proyectos de infraestructura, inversión pública o privada y condiciones laborales en cada región.