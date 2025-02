El Gobierno de México pacta este jueves un límite para el costo del precio de la gasolina regular y magna en 24 pesos por litro.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, dio a conocer en su conferencia de este jueves que a las 11:00 horas de hoy, habrá una reunión con gasolineros, en esta reunión se firmará el acuerdo mediante el cual se confirma que, durante seis meses, no cueste más de 24 pesos la gasolina magna.

Sheinbaum festejó el trabajo de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien ha coordinado los esfuerzos para que se firme el acuerdo voluntario entre los gasolineros.

Luego de los seis meses que se prevé permanezca el acuerdo, se tendrá una revisión por si hay un cambio y para que exista un proceso de evaluación.

El acuerdo denominado “Política Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina en beneficio del pueblo de México”, busca garantizar el abasto del combustible del tipo regular o Magna en un límite.

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, aseguró el pasado 12 de febrero que, como parte del Plan Nacional de Energía, se establezca que no haya gasolinazos, que se tenga autosuficiencia, que se garantice la producción y que, en un corto plazo, la gasolina no supere los 24 pesos por litro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anticipó que ya se estaba en pláticas para llegar a un acuerdo con las gasolineras del país sin superar los 24 pesos por litro, luego de que se detectara que en algunas zonas del país ha llegado a superar los 26.50 pesos por litro.

“Lo que no queremos es que haya abusos de los gasolineros. Entonces, más que fijar un precio o una ganancia máxima, lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos. Ya va muy avanzado el acuerdo, el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro que, considerando la inflación, pues no sólo con ese precio, no habría aumento desde 2018, sino que inclusive habría una ligera reducción”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.