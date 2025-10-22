Adiós al billete de 20 pesos: ¿qué hacer con los que todavía tienes?

GENERANDO AUDIO...

Billete de 20 pesos de familia F será retirado del mercado. Foto: Getty

El Banco de México (Banxico) presentó las nuevas familias de billetes que estarán en circulación, pero entre las denominaciones anunciadas no se encontró al billete de 20 pesos, lo que generó dudas sobre su permanencia en el mercado.

De acuerdo con un comunicado emitido el 10 de octubre, Banxico sólo confirmó el retiro del billete de 20 pesos de la familia F, caracterizado por su color azul y el retrato de Benito Juárez.

Billetes en retiro aún tienen valor

El Banco de México aclaró que los billetes y monedas en proceso de retiro conservan su poder liberatorio; es decir, mantienen su valor nominal y pueden seguir utilizándose en transacciones comerciales.

Sin embargo, una vez que estos billetes llegan a los bancos, las instituciones financieras deben retirarlos de circulación y enviarlos al Banco de México, sin volver a entregarlos al público.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Por lo tanto, no es necesario acudir a ventanillas bancarias para cambiarlos. Los consumidores pueden seguir usándolos normalmente hasta que desaparezcan por completo del mercado, proceso que podría tardar meses o incluso años.

¿Qué hacer si aún tienes billetes de 20 pesos?

Banxico informó que todos los comercios deben aceptar por ahora el billete azul de 20 pesos sin restricciones, hasta que sea retirado de forma gradual.

En caso de que algún establecimiento se niegue a recibirlo, los usuarios pueden acudir a un banco para cambiarlo por otras denominaciones o conservarlo como pieza de colección, dado su próximo retiro y su valor simbólico.

¿Desaparecerá el billete de 20 pesos en México?

Hasta el momento, el Banco de México no ha confirmado la desaparición total de la denominación de 20 pesos, únicamente el retiro de la familia F.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Sigue vigente el billete de la familia G, emitido en 2021 con motivo del Bicentenario de la Independencia de México, que muestra la imagen de Agustín de Iturbide y el Ejército Trigarante.

Esto significa que la denominación de 20 pesos continuará en circulación, al menos mientras el billete conmemorativo permanezca vigente dentro del sistema monetario nacional.