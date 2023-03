Con la intención de mejorar su retiro e incrementar sus pensiones, el señor Alejandro Ramírez, de 61 años, y su esposa Margarita, de 58, fueron víctimas de fraude.

Una persona que se presentó como Daniel Alejandro “S”, quien dijo ser experto en pensiones, los defraudó.

“Viene el tipo, hablas con él y te contesta todas las preguntas que le haces, también te convence y es donde dices, vamos a mejorar, pues, vale la pena, no lo tomé como riesgo sino como inversión”. Alejandro Ramírez, víctima de fraude

Una vez que obtuvo la confianza de ambos, les pidió dinero.

“A mí me dijo que me cobraba 200 mil pesos y por lo de mi mujer que tiene más semanas le cobraba 53 mil pesos, entonces yo dije, es mucho dinero, pero me lo puede dar en dos partes, usted primero 100 y su esposa 30, y ya cuando venga el proceso que se tarda un mes, esto que platico es en enero le doy el dinero el 26 de enero, el proceso va a tardar todo febrero, pero el día primero de marzo, ustedes ya van a estar cobrando”. Alejandro Ramírez, víctima de fraude

Pero todo fue una mentira, una vez que transfirieron el dinero, Daniel Alejandro “S” desapareció.

“Me mandó foto de la tarjeta que era de perfiles de Banamex, le hago el depósito y me dice, en estos días vamos a hacer todos los trámites, yo le estuve marcando, (me dijo) estamos en proceso, ya está el depósito, ya no se preocupe quién sabe qué, como el día 10, 11 de febrero me dice que venía el día 13 para firmar los documentos y ya quedará todo listo”. Alejandro Ramírez, víctima de fraude

Una vez cumplida la fecha, nunca más lo pudo contactar.

“Le marco que ya eran las 4 y me manda a buzón y me manda a buzón, le mando mensaje, whats, y ya veo que su foto está desaparecida, es donde te das cuenta de que ya te bloquearon, a partir del día 13 ya no supimos nada”. Alejandro Ramírez, víctima de fraude

Tuvieron que poner una denuncia

Al darse cuenta del fraude, Alejandro y su esposa acudieron a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) a presentar la denuncia.

“Claro, claro es un fraude, aquí tengo la denuncia y ya está en proceso, entonces, pues, que las autoridades nos ayuden, no sabemos a quién más pedirle ayuda”. Alejandro Ramírez, víctima de fraude

Ahora espera resultados de las autoridades, pues el dinero que perdió, lo obtuvo a través de un préstamo familiar.

“Voy, hablo con mi hermano y le dije, fíjate que para la modalidad 40 necesito hacer una inversión de 130 mil presos, me puedes prestar, me dijo mmm… pues con trabas, le dije te lo prometo que yo te los pago, no te preocupes. El día primero de marzo ya se hizo el primer pago del préstamo de 150 mil, tengo que pagar más de 300 mil porque son 60 mensualidades”. Alejandro Ramírez, víctima de fraude

Personas adultas mayores víctimas de fraude

Cada día, en promedio, 47 personas adultas mayores buscan apoyo jurídico o emocional en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y el principal motivo es para recibir orientación por casos de fraude o extorsión.

