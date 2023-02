Afectados de Aeromar busca reembolso de sus vuelos

Marcela Gómez compró con Aeromar 5 vuelos redondos para Aguascalientes, su fecha de abordaje estaba pautada para el próximo 3 de marzo.

Ante el cese definitivo de operaciones de la aerolínea, ella y su esposo se presentaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para buscar quién diera la cara.

En Aeormar no hay nadie. No hay ni siquiera una gente que te oriente, nos dicen en Aeromexico, si no estás de acuerdo ve y presenta tu queja en PROFECO

María Marcela Gómez, pasajera afectada