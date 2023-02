Varios pasajeros que compraron su boleto se encuentran varados, debido a que Aeromar ya no ofrece servicio, pero no tiene a nadie dando atención, pero en su página siguen vendiendo boletos.

Como en el caso de Guillermo Olvera, que se quedó con las maletas listas para documentar, pero varado y en la incertidumbre.

No se enteró de que Aeromar había anunciado su cese de operaciones y adquirió un boleto vía la página web que la aerolínea seguía vendiendo.

La señora Concepción Atenea ya tenía vuelos asignados.

“Casi 5 mil pesos y resulta que no me puedo ir porque no hay servicio, está todo cerrado, no hay quien dé la cara y justo venía a ver si me lo van a reembolsar o qué alternativas hay para poder irme”.

Concepción Atenea, usuaria afectada