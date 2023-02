La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) anunció que ante el incumplimiento de Aeromar, con el pago de sus deudas y por la crisis en sus operaciones, habría un inminente estallamiento a huelga para el próximo jueves 16 de febrero.

José Alonso Torres, vocero de ASPA, informó que la aerolínea no ha mostrado solvencia para hacer frente a los adeudos que tiene con sus trabajadores, por lo que “debemos hacer lo propio para defendernos”.

“Es casi un hecho, con 95 por ciento de probabilidad, que el próximo jueves nos vayamos a huelga, queda un remota posibilidad de que Aeromar pague algunas de sus deudas o aparezca un inversionista”, señaló.

José Alonso Torres también dijo que este jueves 16 de febrero, alrededor de las 19:00 horas (hora local), podrían poner las banderas rojinegras en los mostradores de Aeromar, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“El supuesto inversionista brasileño quedó de aparecerse ayer, y no apareció (…) nosotros estamos en espera de la advertencia que les hizo el AICM de que si no pagan los 522 millones de pesos el día 15 de febrero, hasta las 23:59 horas, el día 16 ya no los va a dejar operar”.