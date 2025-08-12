GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

Las lluvias registradas en la Ciudad de México el domingo y la madrugada del martes provocaron inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que ha generado afectaciones en las operaciones de Aeroméxico. La aerolínea emitió una postura al respecto y solicitó a las autoridades, de manera “respetuosa y urgente”, tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la terminal aérea.

FOTO: AEROMÉXICO

Aeroméxico lamentó las afectaciones a los clientes. La empresa hizo un llamado a las autoridades federales y del Gobierno de la Ciudad de México para que se tomen medidas que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como acciones preventivas para evitar incidentes futuros.

Aeroméxico aplica política de protección para pasajeros

De acuerdo con la compañía, se han implementado planes para reacomodar a la mayoría de los pasajeros afectados en otros vuelos. No obstante, advirtió que podrían presentarse más demoras y cancelaciones debido a las condiciones meteorológicas.

Los usuarios pueden consultar el estatus de su vuelo en el enlace oficial de la aerolínea: https://www.aeromexico.com/es-mx/estatus-de-vuelo/ y revisar la política de protección disponible en su página de avisos y cambios.

Demoras y cancelaciones por infraestructura afectada

El llamado de Aeroméxico busca que se implementen trabajos de mantenimiento y acciones de prevención ante fenómenos meteorológicos para proteger la operación aérea y reducir las afectaciones a los pasajeros.