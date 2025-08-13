Aeroméxico y Delta confían en conservar inmunidad antimonopolio

| 20:17 | Omar Hernández Jiménez | UnoTV
Aeroméxico y Delta confían en diálogo para conservar
Aviones de Aeroméxico en el AICM. Foto: Reuters.

Aeroméxico informó que, junto con Delta Airlines, dio respuesta formal a la orden emitida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) el pasado 19 de julio, en la que se propone de manera tentativa retirar la inmunidad antimonopolio de su Acuerdo de Colaboración Conjunta.

La aerolínea mexicana reafirmó que el acuerdo tiene como finalidad lograr eficiencias operativas y económicas que beneficien a los clientes dentro de un entorno de competencia.

 [¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Beneficios de la alianza Aeroméxico-Delta

Aeroméxico destacó que la colaboración ha permitido:

  • Ofrecer mayores opciones de conectividad
  • Mantener tarifas competitivas
  • Mejorar el servicio
  • Generar empleo
  • Impulsar el crecimiento económico
  • Fortalecer los lazos culturales y económicos entre México y Estados Unidos

[NO TE VAYAS SIN LEER: Fonacot emite alerta por fraudes en solicitud y pago de créditos]

La empresa expresó su confianza en que, mediante un diálogo constructivo entre autoridades de ambos países, se logren acuerdos que permitan mantener los beneficios de la alianza con Delta.

Te recomendamos:

Caen 59 policías y 4 del narco en Chiapas

Chiapas

Caen 59 policías y 4 del narco en Chiapas

Aumentan casos de tosferina en México: van mil 271 casos y 61 defunciones

Salud

Aumentan casos de tosferina en México: van mil 271 casos y 61 defunciones

Declaran marea roja en Yucatán; prohíben pesca y bañarse en zona afectada

Yucatán

Declaran marea roja en Yucatán; prohíben pesca y bañarse en zona afectada

“Otro Rollo” regresará en formato de show cargado de nostalgia y comedia

Entretenimiento

“Otro Rollo” regresará en formato de show cargado de nostalgia y comedia

Etiquetas: