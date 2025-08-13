GENERANDO AUDIO...

Aviones de Aeroméxico en el AICM. Foto: Reuters.

Aeroméxico informó que, junto con Delta Airlines, dio respuesta formal a la orden emitida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) el pasado 19 de julio, en la que se propone de manera tentativa retirar la inmunidad antimonopolio de su Acuerdo de Colaboración Conjunta.

La aerolínea mexicana reafirmó que el acuerdo tiene como finalidad lograr eficiencias operativas y económicas que beneficien a los clientes dentro de un entorno de competencia.

Beneficios de la alianza Aeroméxico-Delta

Aeroméxico destacó que la colaboración ha permitido:

Ofrecer mayores opciones de conectividad

Mantener tarifas competitivas

Mejorar el servicio

Generar empleo

Impulsar el crecimiento económico

Fortalecer los lazos culturales y económicos entre México y Estados Unidos

Llamado al diálogo

La empresa expresó su confianza en que, mediante un diálogo constructivo entre autoridades de ambos países, se logren acuerdos que permitan mantener los beneficios de la alianza con Delta.