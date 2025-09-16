GENERANDO AUDIO...

Aeroméxico y Delta evalúan la orden emitida por el DOT. Foto: Cuartoscuro

Este 15 de septiembre, Aeroméxico informó que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) decidió retirar la inmunidad antimonopolio de su alianza con Delta Airlines, medida que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

La inmunidad antimonopolio permite a dos aerolíneas coordinar de manera conjunta rutas, horarios y tarifas, como si fueran una sola empresa, sin que esto sea considerado una práctica monopólica. Con su retiro, Aeroméxico y Delta ya no podrán realizar ese nivel de coordinación en el mercado transfronterizo.

Aeroméxico asegura que los clientes no verán cambios

La empresa aclaró que la decisión no afectará a los pasajeros, ya que los acuerdos de código compartido seguirán vigentes, lo que permitirá mantener la conectividad entre ambas aerolíneas.

Además, los programas de viajero frecuente de Aeroméxico y Delta mantendrán su reciprocidad, de modo que los usuarios podrán acumular y canjear puntos sin cambios.

“Aeroméxico y Delta estamos evaluando la orden del DOT para establecer los siguientes pasos de la alianza. Mientras tanto, continuaremos trabajando para ofrecer la mejor conectividad, servicio y experiencia a nuestros clientes”, indicó la aerolínea mexicana.

Pilotos advierten impacto en la industria aérea

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) lamentó la decisión del DOT y advirtió que la medida traerá consecuencias relevantes para la industria aérea en México y Estados Unidos.

“Reiteramos nuestro compromiso de defender los mejores intereses de la aviación nacional, de nuestros pasajeros y, sobre todo, de proteger los empleos de nuestros compañeros pilotos y de todos los trabajadores que día a día hacen posible esta industria”, señaló el sindicato.

