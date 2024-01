Es común aportar a una Afore pero desconocer a cuál y el saldo. Foto: Shutterstock

Aunque es muy común, no deberías esperar hasta que te retirarás para recordar que existen las Afores y prestar atención a tu cuenta individual. Esta vez, para que no afecte tu jubilación, en Unotv.com te hablaremos sobre los errores que cometen los trabajadores con su Afore.

Y es que es muy común olvidarse de la cuenta individual, siendo que incluso hay quienes ni siquiera se inscriben en alguna Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), que, aunque no pierde los recursos ahorrados durante su vida laboral, éstos podrían no ser aprovechados al máximo, reduciendo los recursos con los que contará al final para su retiro.

Los cinco errores de los trabajadores con su afore

Asimismo, aunque te hayas inscrito en una Afore de tu elección, podrías incluso estar cometiendo algunos de estos errores, por lo que, como ya dijimos, no estarías aprovechando al máximo tus aportaciones de cada mes, lo que te perjudicará al momento de retirarte, pues te tocará una pensión más baja o a menor plazo.

Ahora sí, dicho esto, es momento de pasar con los errores:

1. No saben en qué Afore están

En primer lugar, destaca que hay trabajadores que ni siquiera saben en qué Afore está su cuenta individual, por lo que no tienen en ningún sentido el control de sus ahorros. Incluso, tampoco podrían hacer retiros parciales en caso de necesitarlo.

Sin embargo, el que no tengas el control no significa que ya lo perdiste todo, pues desde el momento en que empiezas a trabajar, o sea desde que te descuentan tu aportación y tu patrón deposita la suya, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) asigna tu cuenta individual a una de las afores que registran mayores rendimientos al momento.

Aunque es aconsejable que te inscribas en alguna institución de tu elección, cada dos años la Consar reasignará tus ahorros a una de las afores más competitivas, aunque obviamente no podrás hacer retiros parciales ni aportaciones voluntarias, hasta que armes tu expediente.

2. No recibir el estado de cuenta

Como segundo error, está el no recibir el estado de cuenta, lo que nos indica que, o nuestro Expediente de Identificación del Trabajador no está integrado debidamente o nuestros datos no están actualizados, por lo que la Afore no podrá contactarnos en caso de que sea necesario.

Lo más recomendable es acudir ante la institución donde está nuestra cuenta y actualizar los datos o pedir directamente el envío del estado de cuenta, o la contraseña, en su caso, para poderle dar un seguimiento adecuado a nuestro ahorro. Algunas afores permiten la administración de datos y la cuenta a través de su página web.

3. Desconocer el saldo

Mientras que, ligado al punto anterior, está el desconocer nuestro saldo, por lo que no sabemos con cuánto contamos a la fecha. Por lo mismo, no podríamos planear nuestra pensión o, quizá, proyectar el realizar algunas aportaciones adicionales a las marcadas por la ley, que son las que te descuentan cada mes.

Recuerda que en tu estado de cuenta no sólo aparece el saldo de tu cuenta individual para el retiro, sino también lo que tienes ahorrado para vivienda, un aspecto a menor plazo que la jubilación, y que podría servirte para comprar algo o reparar tu casa, si ya tienes una.

4. No saber nada de los rendimientos

Aunque también podría darse el caso de que sí sabes cuánto dinero llevas ahorrado hasta ahora, e incluso has visto cómo se ha ido incrementando tu ahorro a través del tiempo, pero no sabes cuánto te está dando tu Afore en rendimientos.

Ahora que este punto es muy importante, pues de esto dependerá también tu pensión, ya que se trata de cómo va creciendo tu ahorro, y de cómo se multiplican tus aportaciones.

Y es que como recordarás, las afores invierten el dinero de sus clientes en diversos instrumentos que les darán rendimientos, que a su vez integrarán en las cuentas individuales, por lo que, si ves que la institución en la que estás inscrito no está dando los mejores resultados en este tema, puedes cambiar de Afore a otra que da más rendimientos a los clientes en tu rango de edad.

Por ley, los trabajadores tienen derecho a cambiar de Afore una vez al año. Aunque pueden hacerlo en una segunda ocasión si el cambio es hacia una con mayores rendimientos.

5. No hacer aportaciones voluntarias

En tanto que, por último, si no el mayor, entre los mayores errores de los trabajadores en cuanto a la Afore, está el hecho de no hacer aportaciones voluntarias, dejando que su cuenta crezca “a su suerte”, cuando meter dinero adicional le ayudaría a mejorar a futuro su retiro.

Recuerda también que es de estas aportaciones voluntarias de donde podrás realizar retiros parciales, por lo que no es mala idea usar esa función como “bolsa de ahorro”, además de que te ayudaría a recuperar semanas cotizadas perdidas por alguna temporada sin trabajo o sin esa prestación laboral, como cuando se cotiza por honorarios, que es el trabajador quien debe hacer las aportaciones a la Afore.