Consejos para tener una relación sana con tu Afore y que el retiro no sea un descalabro

Nunca es temprano para empezar a asegurar nuestro retiro. Foto: Shutterstock

Si en las reuniones con tus amigos ya es recurrente el tema del ahorro para el retiro, entonces estás en edad de irte preocupando por tu futuro. Por ello, en Unotv.com te tramos estos consejos para tener una buena relación con tu Afore desde ahorita.

En realidad, una vez iniciada la vida laboral, nunca es muy temprano para pensar en el retiro, pues recuerda que entre más ahorres mejor será tu pensión cuando cumplas los requisitos para retirarte.

¿Cómo tener una relación sana con tu Afore?

Nos referimos a tener una relación sana porque lo más común es inscribirse y no recordar ni en qué Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) estamos sino hasta que ya nos acercamos a tramitar la pensión, o al querer parte de los recursos ante una pérdida de empleo, cuando es algo de lo que deberíamos estar pendientes.

Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), hay algunos pasos que debemos tener presentes para que al final de la vida laboral este tema no sea un descalabro.

Infórmate

De entrada, lo primero que tienes que hacer antes de contratar una Afore es investigar todas las opciones que tengas a tu alcance y compararlas, pues recuerda que será una relación a largo plazo, por lo que desde el inicio ésta debe beneficiarte.

En este punto, recuerda analizar los rendimientos, servicios y comisiones de cada una de estas administradoras, pues no sólo varían entre ellas, sino que incluso pueden ser diferentes al interior de una misma según el rango de edad.

Una herramienta que te ayudará es el Indicador de Rendimiento Neto (IRN) de la Consar, donde expone cuánto aumentó el dinero en estas cuentas de ahorro según institución y rango generacional.

Actualiza

Ahora que, si ya tienes Afore, te toca actualizar tus datos personales y general el Expediente de Identificación, que contendrá tus documentos, datos personales, información biométrica y tus beneficiarios.

Esto es importante también porque así estarás en contacto con la institución, que podrá contactarte por cualquier cosa que surja y que pueda afectar tu cuenta, además de que así podrás cumplir con cualquier disposición oficial vigente o futura.

En este punto también hay un retorno, pues el hecho de que ya tengas un contrato no significa que no puedas cambiarte de Afore si no estás conforme con el servicio, los rendimientos o las comisiones, aunque si lo vas a hacer, hazlo informándote bien sobre qué opciones tienes.

Recuerda que los intereses registrados antes, tanto al alza como a la baja, no aseguran que así seguirán en el futuro, por lo que debes contemplar todos los factores antes de tomar una decisión.

Ahorra

En una ocasión ya te hablamos sobre cómo puedes hacerte del hábito del ahorro y de la importancia de que cuentes con un guardado para hacer frente a alguna eventualidad. Pues eso puedes hacer también con tu futuro a través de las aportaciones voluntarias.

Y es que, si en tu presupuesto mensual contemplas X cantidad para dejar a largo plazo, como un ahorro, sin una meta en mente, bien podrías ingresarlo como aportación voluntaria y crecer el dinero para tu retiro.

Además, hacer esto tiene otros dos puntos a favor, pues es justo el apartado de “aportaciones voluntarias” el que por lo regular las afores permiten retirar ante alguna eventualidad, que no es lo aconsejable, pero como última opción podría servirte, ya que así no afectas tu retiro.

El otro beneficio es que puedes deducir de impuestos este tipo de ahorros, lo que podría ayudarte a que no sientas tanto ese gasto, como quiera que lo tengas planeado, ya sea mensual, bimestral, semestral o anual, porque siempre nos tentará la idea de que podríamos usar ese dinero para cumplir algún antojo.

Monitorea

Por último en esta lista, pero que debe ser constante en tu vida laboral, es el monitoreo de tus rendimientos, que puedes hacer a través del estado de cuenta que cada cuatro meses te enviará tu Afore.

Ahora que, si no lo recibes, ya sea en papel o vía electrónica, debes volver al segundo paso y actualizar tus datos y aclarar esta situación, ya que sin este papel no podrás saber con cuánto cuentas y cómo va creciendo tu ahorro.

Incluso hay ocasiones, sobre todo al cambiar de trabajo, en que necesitarás algún dato de los que vienen en este documento, por lo que viene bien tenerlo a la mano para cuando se necesite.

Mantente informado

Como un “extra”, ten en cuenta que desde 2021 entró en vigor la reforma a la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con lo que ya no son necesarias las mil 25 semanas cotizadas que se pedían, sino que ese año se redujeron a 750, siendo 800 en 2023 y seguirán aumentando hasta llegar a mil en 2031.

También, desde 2023 las aportaciones obligatorias aumentarán, del 6.5 % que se estipulaba hasta 2022, para llegar al 15% del salario base del trabajador en 2030. Para esto, el empleado seguirá aportando 1.125%, mientras que este año los patrones darán el 6.275%, que en 8 años será de 13.875%