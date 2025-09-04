Agosto 2025: se venden 3 mil vehículos ligeros menos que en el mismo mes de 2024

GENERANDO AUDIO...

La venta de vehículos ligeros bajó 3.0% en 2025. Foto: Shutterstock

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi, en agosto se vendieron en México 124 mil 167 vehículos ligeros; en contraste, en agosto de 2024 se tuvo una cifra de venta de 128 mil 8 vehículos, esto significa 3 mil 814 piezas menos en 2025.

El retroceso equivale a una caída anual de 3.0%, lo que refleja un freno en el dinamismo del sector automotriz en el país.

Ventas acumuladas en 2025 también muestran baja

De igual manera, las cifras del Inegi muestran las ventas acumuladas de enero a agosto para cada año desde 2015. Si se hace el comparativo entre estos periodos, se reportan 957 mil 993 vehículos comercializados; mientras que para ese lapso de 2024 se reportaron 964 mil 386 vehículos ligeros, esto representa una caída de 0.7 %.

Con ello, la industria automotriz mexicana liga dos meses consecutivos con retrocesos en las ventas internas de vehículos ligeros.

Acá los datos de la venta total de vehículos ligeros, acumulado a agosto de los años que van de 2015 a 2025.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 834,874 990,254 993,667 918,153 854,800 586,594 680,916 694,010 858,290 964,386 957,993

RAIAVL, Inegi, agosto 2025

¿Quiénes reportan las cifras?

El RAIAVL integra información de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y de 6 no afiliadas, que en conjunto comercializan 39 marcas en el país.