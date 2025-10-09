Aguacate, papa y huevo, los alimentos que más bajaron de precio en septiembre
En septiembre de 2025 algunos productos básicos bajaron de precio dando alivio a la cartera de los mexicanos, entre los que destacan: huevo, aguacate, papa y gas doméstico LP, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi. Si bien la inflación subió ligeramente 0.23% en el mes, algunos alimentos y servicios ayudaron a contener el impacto en el bolsillo.
El INPC es el indicador que mide cuánto suben o bajan los precios en el país, es decir, cuánto rinde el dinero de las familias mexicanas. Con los datos de septiembre, la inflación anual quedó en 3.76%, dentro del rango esperado.
Productos que más bajaron de precio en septiembre
El Inegi informó que éstos fueron los bienes y servicios que más bajaron de precio y ayudaron a que la inflación no subiera más:
|Producto
|Variación mensual
|Servicios profesionales
|-15.38%
|Aguacate
|-11.34%
|Papa y otros tubérculos
|-6.82%
|Naranja
|-7.74%
|Lechuga y col
|-7.85%
|Huevo
|-2.28%
|Tequila
|-2.91%
|Plátano
|-4.57%
|Transporte aéreo
|-4.27%
|Gas doméstico LP
|-0.67%
Destaca la baja en servicios profesionales y sorprende el predio del aguacate, que en meses anteriores había tenido alzas, pero ahora bajó 11.34%. De igual manera, el huevo dio un respiro al gasto familiar porque es otro de los productos que suele estar.
¿Qué fue lo que más subió de precio?
A pesar de las bajas, algunos productos y servicios sí subieron y presionaron la inflación:
- Chile serrano
- Tomate verde
- Carne de res
- Cebolla
- Cerveza
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías
- Servicios educativos (primaria y universidad)
¿Dónde subieron más los precios y dónde bajaron?
Aunque algunos productos bajaron, no en todas las regiones del país se sintió igual. Éstas fueron las entidades con más aumento o baja en los precios:
Estados con más aumento de precios
- Sonora: +0.44%
- Ciudad de México: +0.40%
- Tamaulipas: +0.40%
- Nuevo León: +0.39%
- Zacatecas: +0.35%
Estados con baja de precios
- Chiapas: -0.26%
- Aguascalientes: -0.20%
- Tlaxcala: -0.14%
- Estado de México: -0.12%
- Yucatán: -0.05%
A nivel ciudad, Huatabampo y Esperanza (Sonora) fueron las que más aumentaron precios, mientras que Tapachula y Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) tuvieron las mayores bajas.