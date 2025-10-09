Aguacate, papa y huevo, los alimentos que más bajaron de precio en septiembre

GENERANDO AUDIO...

En septiembre de 2025 algunos productos básicos bajaron de precio dando alivio a la cartera de los mexicanos, entre los que destacan: huevo, aguacate, papa y gas doméstico LP, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi. Si bien la inflación subió ligeramente 0.23% en el mes, algunos alimentos y servicios ayudaron a contener el impacto en el bolsillo.

El INPC es el indicador que mide cuánto suben o bajan los precios en el país, es decir, cuánto rinde el dinero de las familias mexicanas. Con los datos de septiembre, la inflación anual quedó en 3.76%, dentro del rango esperado.

Productos que más bajaron de precio en septiembre

El Inegi informó que éstos fueron los bienes y servicios que más bajaron de precio y ayudaron a que la inflación no subiera más:

Producto Variación mensual Servicios profesionales -15.38% Aguacate -11.34% Papa y otros tubérculos -6.82% Naranja -7.74% Lechuga y col -7.85% Huevo -2.28% Tequila -2.91% Plátano -4.57% Transporte aéreo -4.27% Gas doméstico LP -0.67%

Destaca la baja en servicios profesionales y sorprende el predio del aguacate, que en meses anteriores había tenido alzas, pero ahora bajó 11.34%. De igual manera, el huevo dio un respiro al gasto familiar porque es otro de los productos que suele estar.

¿Qué fue lo que más subió de precio?

A pesar de las bajas, algunos productos y servicios sí subieron y presionaron la inflación:

Chile serrano

Tomate verde

Carne de res

Cebolla

Cerveza

Loncherías, fondas, torterías y taquerías

Servicios educativos (primaria y universidad)

¿Dónde subieron más los precios y dónde bajaron?

Aunque algunos productos bajaron, no en todas las regiones del país se sintió igual. Éstas fueron las entidades con más aumento o baja en los precios:

Estados con más aumento de precios

Sonora: +0.44%

+0.44% Ciudad de México: +0.40%

+0.40% Tamaulipas: +0.40%

+0.40% Nuevo León: +0.39%

+0.39% Zacatecas: +0.35%

Estados con baja de precios

Chiapas: -0.26%

-0.26% Aguascalientes: -0.20%

-0.20% Tlaxcala: -0.14%

-0.14% Estado de México: -0.12%

-0.12% Yucatán: -0.05%

A nivel ciudad, Huatabampo y Esperanza (Sonora) fueron las que más aumentaron precios, mientras que Tapachula y Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) tuvieron las mayores bajas.