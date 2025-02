Critica Agustín Carstens aranceles de Donald Trump

El Gerente General del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Agustín Carstens, criticó la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que los aranceles no son una herramienta adecuada para impulsar la economía.

Durante su participación en la Chapultepec Conference, Carstens expresó dudas sobre la efectividad de los aranceles y destacó la falta de claridad en sus objetivos.

“Creo que es muy difícil argumentar que los aranceles son un instrumento adecuado, no importa cuál sea el objetivo, y una de las cosas en las que no hay mucha claridad es cuáles son los objetivos finales de estos aranceles “, señaló Carstens.

El directivo del Bank for International Settlements enfatizó que los aranceles afectan distintos sectores económicos y no generan beneficios en términos de crecimiento o estabilidad financiera.

“Diría de manera objetiva e incuestionable, es que los aranceles no son buenos para el crecimiento, no son buenos para el empleo, no son buenos para la inflación”, afirmó.