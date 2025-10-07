Alpura® presenta su nueva línea de quesos con una velada única en la ciudad

GENERANDO AUDIO...

Alpura celebró el lanzamiento de su nueva línea de quesos. Foto: Especial

Alpura celebró en grande el lanzamiento de su nueva línea de quesos —Oaxaca, Manchego y Americano— con un evento que combinó gastronomía, innovación y un escenario espectacular. La cita tuvo lugar en una terraza con vista privilegiada a la ciudad, convirtiéndose en el marco perfecto para una experiencia inolvidable.

El chef Ismael Zhu, reconocido por su estilo creativo y cercano, transformó los quesos Alpura en recetas que exaltaron su sabor, practicidad y versatilidad. Cada preparación mostró que estos productos, elaborados con leche 100% de vaca, no solo aportan calcio y proteína, sino que también están pensados para acompañar los momentos cotidianos y especiales de las familias mexicanas.

Durante la presentación, Adrián Varela, director de Marketing de Alpura, destacó la visión detrás de este lanzamiento: “Cada nuevo producto que presentamos tiene un propósito muy claro: acercar la calidad y el sabor de Alpura a más familias mexicanas. Estos quesos reflejan lo que somos como marca: nutritivos, versátiles y con un sabor que inspira orgullo”.

La atmósfera estuvo marcada por la emoción. Entre los asistentes se encontraban invitados de lujo, quienes disfrutaron del showcooking y fueron testigos de cómo Alpura continúa innovando sin perder su esencia de calidad y cercanía.

El cierre fue tan sorprendente como emotivo. De manera inesperada, las miradas se dirigieron hacia el World Trade Center, cuya pantalla se iluminó con la nueva comunicación de la marca. El momento fue acompañado por Manchas quien bailaba al ritmo de un violinista en vivo, generando un espectáculo que unió música, sorpresas y sabor en un mismo instante.

Con este lanzamiento, Alpura reafirma su compromiso con las familias de México, ofreciendo productos que celebran la mesa mexicana con orgullo, innovación y pasión.