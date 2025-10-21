GENERANDO AUDIO...

Aumento de impuestos a refrescos y cigarros es perjudicial. Foto: Cuartoscuro

El incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en refrescos y cigarros podría fomentar la informalidad y fortalecer al crimen organizado, además de afectar a más de un millón 200 mil tiendas de barrio, advierte el Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar A.C.

Según Gerardo López Becerra, presidente del consejo, el aumento tributario podría provocar la desaparición de 200 mil establecimientos, ya que estos productos representan entre el 50% y 70% de sus ingresos.

“En el fondo lo que vemos es una política recaudatoria con rasgos neoliberales que afectará a más de un millón 200 mil establecimientos mercantiles, las tienditas de abarrotes que esto conforma el sector popular de tiendas, misceláneas y minisupers a nivel nacional”, explicó López Becerra.

Impacto del IEPS en consumo y economía informal

El consejo señaló que, históricamente, los incrementos de impuestos sobre refrescos y bebidas azucaradas no han reducido su consumo. En el caso de los cigarros, el alza incentivaría la compra de productos ilegales, lo que podría fortalecer la economía informal y la actividad ilícita.

“El incremento de impuestos en el IEPS fomentaría la economía informal, el ambulantaje e incluso fomentaría la actividad ilícita que realiza el crimen organizado”, advirtió el dirigente.

Propuesta de políticas de salud alternativas

López Becerra también recomendó que las políticas de salud pública no se centren únicamente en el aumento de impuestos, sino en programas educativos e inversión en infraestructura médica que promuevan un consumo responsable.

“Las verdaderas políticas públicas de salud se deben promover no con impuestos, sino con programas educativos e inversión e infraestructura médica”, puntualizó.

El representante de los comercios instó a los senadores a reconsiderar las modificaciones al IEPS, advirtiendo que el impacto negativo en los bolsillos de los mexicanos no podría compensarse con incrementos al salario mínimo.