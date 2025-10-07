América Móvil y Entel acuerdan explorar oferta para adquirir activos de Telefónica en Chile

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

América Móvil informó que suscribió con la chilena Entel un acuerdo no vinculante para explorar conjuntamente una potencial oferta para adquirir los activos de Telefónica S.A. en Chile.

Las partes podrán decidir en cualquier momento no someter una oferta o someter una oferta de manera individual o conjunta, señaló América Móvil en un comunicado difundido la noche del lunes.

El documento también destacó que “cualquier oferta y potencial transacción quedaría sujeta a la obtención de las aprobaciones societarias necesarias; y a las normas y autorizaciones sectoriales y de competencia aplicables, incluyendo la autorización previa de la Fiscalía Nacional Económica de Chile”.

“El interés de ambas compañías en explorar conjuntamente una potencial oferta reside en los potenciales beneficios que la transacción podría generar para sus clientes y los consumidores chilenos en general”. América Móvil

América Móvil agregó que con la operación “se reforzaría la competitividad del sector telecomunicaciones aumentando la capacidad de seguir invirtiendo y compitiendo en redes de alta velocidad y cobertura, y el uso más eficiente de los activos involucrados, todo ello clave en la digitalización del país”.

La semana pasada, un artículo de Bloomberg, citando fuentes, mencionó que Entel estaría interesada en el segmento de líneas fijas, mientras que América Móvil iría por el negocio de telefonía móvil de Telefónica Chile.