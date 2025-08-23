GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el nombramiento de Ángel Cabrera Mendoza como nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en sustitución de Jesús de la Fuente Rodríguez. El cambio se hará oficial el próximo 1 de septiembre de 2025, de acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia.

Cabrera Mendoza cuenta con una sólida trayectoria en la Administración Pública Federal y en el ámbito de reguladores financieros, con cargos en áreas clave de la SHCP como la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Subsecretaría de Egresos.

Experiencia de Ángel Cabrera Mendoza

Según la SHCP, su experiencia en materia financiera y regulatoria respalda el cumplimiento de las atribuciones que la ley otorga a la CNBV, especialmente en la emisión de normatividad y en la supervisión del sistema financiero. La dependencia destacó que Cabrera Mendoza aportará estabilidad y continuidad en la vigilancia de las disposiciones aplicables para garantizar la operación ordenada de los mercados.

Retos al frente de la CNBV

A partir de septiembre, Cabrera Mendoza tendrá como objetivo mantener un sistema financiero sólido, moderno e incluyente, capaz de responder a los desafíos que plantean la innovación tecnológica, la transformación de los mercados y la supervisión en temas como la prevención de lavado de dinero.

La SHCP subrayó que la confianza del público en las instituciones financieras será una prioridad para la nueva gestión, en un entorno donde la transparencia y la regulación juegan un papel clave para preservar la estabilidad del sistema.

Compromiso del Gobierno Federal

Con este nombramiento, Hacienda y la CNBV reafirmaron su compromiso de fortalecer el sistema financiero mexicano y cumplir con las políticas públicas del Gobierno Federal.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]