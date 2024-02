¿Qué son y cómo funcionan los apartados digitales de las cuentas de débito?

Los apartados digitales te permiten ocultar dinero de tu cuenta. Foto: Shutterstock

Seguramente has escuchado que algunas cuentas de débito, ya sea bancarias o de Fintech, ofrecen rendimientos por el dinero que guardes en ellas, así como una forma de ocultarlo y mantenerlo protegido. Si no conoces los apartados digitales, en Unotv.com te decimos cómo funcionan y para qué sirven.

De entrada, este tipo de instrumentos se ofrecen únicamente en las cuentas de débito, pues ese es tu dinero real y, por lo mismo, puedes usarlo para lo que quieras, entre cuyas opciones figura el invertirlo para hacerlo crecer. Recuerda que la línea de crédito de tu tarjeta es sólo lo que podrían prestarte, pues no lo tienes ni es tuyo, por lo que no lo puedes usar en inversiones.

¿Qué son los apartados digitales de mi cuenta de débito?

Por otro lado, si tienes cierta edad seguramente recordarás que antes la mayoría de las cuentas de débito te daban rendimientos sólo por tener tu dinero en ellas, sin tener que hacer nada ni invertirlo en ningún lado. Ahora, las pocas que hay con esas características regularmente son de nómina o de perfil medio con un mínimo mensual considerable.

Es ahí donde entran estos apartados, pues actualmente las cuentas bancarias, tienen varios instrumentos ligados a la clásica tarjeta de plástico, como una tarjeta virtual para tus compras por internet, acceso a instrumentos de inversión, cheques y estos apartados digitales.

Actualmente, los apartados digitales, o cajitas, son comunes tanto en los bancos comerciales tradicionales como en las Fintech, o empresas de tecnología que brindan servicios financieros, con el atractivo financiero de los rendimientos, pues éstos van alrededor del 9 y 15% anual, aunque hay otras que, según un tabulador, recibirás una tasa de entre 0.50 y 1.20%. Todo depende de dónde tengas tu dinero.

¿Cómo funcionan los apartados digitales?

Mientras que, antes de ver cómo funcionan, destacan sus ventajas, pues una de ellas es que, a diferencia de un fondo de inversión, Cetes o los pagarés, puedes disponer de tu dinero en cualquier momento, directamente desde la app o banca en línea, sin importar ningún horario.

Otra de sus características, y bondades, es que protege de forma adicional tu dinero, pues al meterlo en este apartado no aparecerá disponible ni en la tarjeta de débito, en el cajero automático, ni en la app, por lo que es como si no lo tuvieras y, por lo mismo, no lo puedes usar. Claro, a menos de que des la orden para que ocurra.

Incluso, hay cuentas que te permiten crear más de una cajita digital o apartado, etiquetándolas según el objetivo de ese ahorro, para que no se te revuelva el dinero y lo puedes aplicar según para lo que lo quieres.

De igual forma, a diferencia de las cuentas que mencionábamos antes, que daban rendimientos sólo por no gastar ese dinero, ahora no tienes que esperar hasta que acabe el mes para recibir ese extra, pues dependiendo de la cuenta, algunas te lo van depositando diariamente y otras a la semana según la cantidad que tuviste guardada, juntando ese extra con el resto para el siguiente periodo, a menos de que hagas algún retiro.

Aparte de que, en cuanto a su funcionamiento, algunas instituciones pasan los recursos que recolectan en los apartados de todos sus clientes a fondos de inversión, por lo que, de tener uno y meterle dinero, podrías recibir un contrato con una casa de bolsa externa, que será la que administre lo de tu caja, aunque seguirá disponible para ti en cualquier momento y bajo la protección de tu banco, Fintech, casa de bolsa, y de las autoridades financieras mexicanas, como lo es el Banco de México (Banxico), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En tanto que, para fines prácticos, funcionan como ese monedero que tienes oculto en algún cajón donde vas guardando tus cambios y otros dineros, o lo que vas juntando para la renta del mes.