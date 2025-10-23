GENERANDO AUDIO...

Del 23 al 26 de octubre, el Monumento a la Revolución será sede de la Semana Nacional de Educación Financiera 2025, una jornada organizada por la CONDUSEF para promover el manejo responsable del dinero y prevenir el endeudamiento. Este evento busca que los mexicanos desarrollen una nueva forma de relacionarse con sus finanzas, de manera consciente y sostenible.

Durante cuatro días, los asistentes podrán participar en talleres, charlas y actividades interactivas enfocadas en aprender a usar mejor su dinero. Según Óscar Rosado, presidente de la CONDUSEF, “la educación financiera no es solo un tema pedagógico, sino una construcción cultural sobre cómo los mexicanos se relacionan con el dinero”.

En esta edición participarán 76 instituciones con más de 100 stands interactivos, dirigidos a todas las edades. Cada espacio estará inspirado en cuatro ecosistemas temáticos —mares, montañas, bosques y playas— que simbolizan los pilares fundamentales de la educación financiera: seguridad, resiliencia, control y libertad, explicó María Isabel Quiroga, de la Asociación de Bancos de México (ABM).

La experiencia también se extiende al mundo digital. Desde el 20 de octubre, quienes no puedan asistir presencialmente pueden ingresar a la plataforma eduweb.condusef.gob.mx, donde encontrarán recursos, juegos y herramientas para mejorar su salud financiera.

De acuerdo con Claudia Núñez, directora general de FinTech México, el sitio incluye un juego interactivo activo hasta el 31 de diciembre, diseñado para que los usuarios aprendan de forma dinámica y a su propio ritmo.

“La idea es que las personas regresen poco a poco al juego y exploren todo lo que ofrece”, explicó.

La Semana Nacional de Educación Financiera 2025 estará abierta al público de 9:00 a 17:00 horas en el Monumento a la Revolución.