GENERANDO AUDIO...

Fábrica de autos. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Un posible incremento de hasta 50% en el arancel a autos eléctricos asiáticos importados a México podría reflejarse en un aumento de precios para los consumidores finales, aunque no mayor al 10% del valor comercial, aseguró Germán Carmona, presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico (AMIVE).

“Probablemente, tengamos un incremento de precios, no al nivel del arancel, realmente ¿quién manda en el precio de un producto? Es el mercado, seguramente las empresas extranjeras tendrán que hacer un ajuste, pero será un ajuste no mayor al 10%, el mercado no lo aguanta, entonces se caerían sus ventas”, afirmó Germán Carmona, presidente de la AMIVE en entrevista para Uno TV, en contexto del evento “Latam Mobility México 2025”.

La Secretaría de Economía (SE) propuso hace unas semanas elevar el arancel que para algunos casos ya es del 15% y 20%.

México producirá baterías de litio al final del sexenio

Germán Carmona aseguró, además, que al término de la actual administración federal se estima que México ya tenga la capacidad técnica para elaborar baterías de litio, elementales para mover autos eléctricos y para hacer una industria nacional totalmente independiente.

“Hay grandes avances en los procesos mexicanos para la extracción de litio, para trabajar ese litio de cómo nos lo da la naturaleza a cómo lo tenemos que refinar para poderlo meter en baterías, yo espero que este mismo sexenio tengamos ya alguna planta de producción de baterías propia en México, empezaremos por plantas de ensamble, eso es lo que hay que hacer”, Germán Carmona, presidente de la AMIVE

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Respecto al vehículo eléctrico Olinia, aseguró que a más tardar mediados del 2026 ya se tendrá tanto el prototipo final como los procesos industriales que lo masificarían en su elaboración y acceso al público.

“Tengo la seguridad que van a presentar algún prototipo ya funcionando y de ahí habrá que avanzar a los prototipos industriales y al desarrollo de los procesos industriales como tal”, Germán Carmona, presidente de la AMIVE