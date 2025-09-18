Así puedes usar tu crédito Infonavit para mejorar tu casa

| 13:06 | Redacción | Uno TV
El Infonavit lanza el modelo T100: ahora puedes pedir un crédito con solo 100 puntos, menos requisitos y trámite en línea.
FOTO: Cuartoscuro | Getty Images

Si quieres remodelar, ampliar o reparar tu casa, el Infonavit tiene para ti el programa Mejoravit Solo para Ti, que te da financiamiento directo a tu cuenta bancaria para que pagues a los proveedores que tú elijas.

A continuación te explicamos paso a paso cómo tramitarlo y qué documentos necesitas.

Pasos para tramitar Mejoravit Solo para Ti

  1. Ingresa a Mi Cuenta Infonavit para:
    • Consultar el saldo de tu Subcuenta de Vivienda.
    • Verificar si eres candidato al programa.
    • Aceptar la consulta a Buró de Crédito.
    • Elegir el plazo que más te convenga.
    • Completar el curso Saber Más para Decidir Mejor.
  2. Realiza tu proyecto y presupuesto de obra usando el formato disponible en Mi Cuenta Infonavit o en el Portal del Infonavit.
  3. Reúne los documentos necesarios:
    • Solicitud de inscripción de crédito.
    • Original y copia de identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte). Si presentas INE o IFE, la copia debe estar al 200%.
    • Acta de nacimiento original y copia.
    • CURP impresa o copia.
    • RFC impreso o copia.
    • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.
    • Carta bajo protesta de decir verdad (descarga el formato en Mi Cuenta Infonavit).
    • Formato de presupuesto de la mejora (descárgalo en Mi Cuenta Infonavit).
    • Estado de cuenta bancario a tu nombre (vigencia no mayor a 2 meses).
  4. Elige cómo iniciar tu trámite:
    • De forma presencial en un Centro de Servicio Infonavit (CESI) – genera tu cita previamente.
    • En línea desde Mi Cuenta Infonavit.
  5. Informa a tu empleador que estás solicitando un crédito.
  6. Formaliza tu crédito en el Centro de Servicio Infonavit (con cita previa).

Tiempo para usar tu crédito

Una vez aprobado, tienes 9 meses para utilizar los recursos.
Si después de ese tiempo no has terminado tu obra, puedes solicitar 3 meses adicionales, dependiendo del avance de los trabajos.

Recuerda conservar las facturas o notas de compra de los materiales, ya que pueden ser necesarias para comprobar el uso del crédito.

