Así puedes usar tu crédito Infonavit para mejorar tu casa
Si quieres remodelar, ampliar o reparar tu casa, el Infonavit tiene para ti el programa Mejoravit Solo para Ti, que te da financiamiento directo a tu cuenta bancaria para que pagues a los proveedores que tú elijas.
A continuación te explicamos paso a paso cómo tramitarlo y qué documentos necesitas.
Pasos para tramitar Mejoravit Solo para Ti
- Ingresa a Mi Cuenta Infonavit para:
- Consultar el saldo de tu Subcuenta de Vivienda.
- Verificar si eres candidato al programa.
- Aceptar la consulta a Buró de Crédito.
- Elegir el plazo que más te convenga.
- Completar el curso Saber Más para Decidir Mejor.
- Realiza tu proyecto y presupuesto de obra usando el formato disponible en Mi Cuenta Infonavit o en el Portal del Infonavit.
- Reúne los documentos necesarios:
- Solicitud de inscripción de crédito.
- Original y copia de identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte). Si presentas INE o IFE, la copia debe estar al 200%.
- Acta de nacimiento original y copia.
- CURP impresa o copia.
- RFC impreso o copia.
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.
- Carta bajo protesta de decir verdad (descarga el formato en Mi Cuenta Infonavit).
- Formato de presupuesto de la mejora (descárgalo en Mi Cuenta Infonavit).
- Estado de cuenta bancario a tu nombre (vigencia no mayor a 2 meses).
- Elige cómo iniciar tu trámite:
- De forma presencial en un Centro de Servicio Infonavit (CESI) – genera tu cita previamente.
- En línea desde Mi Cuenta Infonavit.
- Informa a tu empleador que estás solicitando un crédito.
- Formaliza tu crédito en el Centro de Servicio Infonavit (con cita previa).
Tiempo para usar tu crédito
Una vez aprobado, tienes 9 meses para utilizar los recursos.
Si después de ese tiempo no has terminado tu obra, puedes solicitar 3 meses adicionales, dependiendo del avance de los trabajos.
Recuerda conservar las facturas o notas de compra de los materiales, ya que pueden ser necesarias para comprobar el uso del crédito.