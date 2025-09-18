GENERANDO AUDIO...

Si quieres remodelar, ampliar o reparar tu casa, el Infonavit tiene para ti el programa Mejoravit Solo para Ti, que te da financiamiento directo a tu cuenta bancaria para que pagues a los proveedores que tú elijas.

A continuación te explicamos paso a paso cómo tramitarlo y qué documentos necesitas.

Pasos para tramitar Mejoravit Solo para Ti

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit para: Consultar el saldo de tu Subcuenta de Vivienda.

Verificar si eres candidato al programa.

Aceptar la consulta a Buró de Crédito.

Elegir el plazo que más te convenga.

Completar el curso Saber Más para Decidir Mejor. Realiza tu proyecto y presupuesto de obra usando el formato disponible en Mi Cuenta Infonavit o en el Portal del Infonavit. Reúne los documentos necesarios: Solicitud de inscripción de crédito.

Original y copia de identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte). Si presentas INE o IFE, la copia debe estar al 200%.

Acta de nacimiento original y copia.

CURP impresa o copia.

RFC impreso o copia.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.

Carta bajo protesta de decir verdad (descarga el formato en Mi Cuenta Infonavit).

Formato de presupuesto de la mejora (descárgalo en Mi Cuenta Infonavit).

Estado de cuenta bancario a tu nombre (vigencia no mayor a 2 meses). Elige cómo iniciar tu trámite: De forma presencial en un Centro de Servicio Infonavit (CESI) – genera tu cita previamente.

– genera tu cita previamente. En línea desde Mi Cuenta Infonavit. Informa a tu empleador que estás solicitando un crédito. Formaliza tu crédito en el Centro de Servicio Infonavit (con cita previa).

Tiempo para usar tu crédito

Una vez aprobado, tienes 9 meses para utilizar los recursos.

Si después de ese tiempo no has terminado tu obra, puedes solicitar 3 meses adicionales, dependiendo del avance de los trabajos.

Recuerda conservar las facturas o notas de compra de los materiales, ya que pueden ser necesarias para comprobar el uso del crédito.