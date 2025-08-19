GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La temporada de lluvias está dejando una factura inesperada a los automovilistas: aunque el costo de las pólizas de seguro por robo de autos bajó 0.8%, el mantenimiento de vehículos se encareció debido a daños provocados por inundaciones, baches y fallas en componentes eléctricos.

Miguel Ibarra, automovilista afectado, contó que una inundación lo obligó a gastar más de 7 mil pesos en reparaciones. “Se me enchuecó un rin y el sensor del motor dejó de funcionar. Una llanta nueva anda en 3 mil 500 pesos”, dijo.

Lluvias aumentan daños en autos

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en esta temporada aumentó en 6% la atención de vehículos dañados por lluvias, sobre todo aquellos que quedan bajo puentes o completamente sumergidos, casos que suelen considerarse pérdida total.

Las partes más afectadas son:

Llantas

Bujías

Motor

Componentes eléctricos

Tapicería

Seguros más baratos, reparaciones más caras para los autos

La plataforma Rastreator.mx informó que, por primera vez en 15 años, el costo de los seguros por robo bajó 0.8% gracias a la disminución de siniestros. Sin embargo, el mantenimiento de autos subió en promedio 7.1% y, en el caso de neumáticos, 6.2%.

“Baja el costo del seguro porque hay menos robos, pero las refacciones y autopartes se han encarecido”, explicó Pilar García, CEO de Rastreator.mx.

Talleres de autos con más trabajo por lluvias

Mecánicos consultados confirmaron que en los últimos meses reciben más autos afectados. “Lo más recurrente es que entre agua al motor o se mojen las bobinas”, señaló Gustavo Jaime Gutiérrez, mecánico.

Otro especialista, Francisco Javier Martínez, dijo que los baches y las calles en mal estado también incrementaron las reparaciones.

Aunque las aseguradoras descartan por ahora un alza en sus precios, las lluvias siguen generando gastos extra para miles de conductores.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]