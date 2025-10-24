GENERANDO AUDIO...

Este viernes 24 de octubre de 2025, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) realizará labores de mantenimiento programado entre las 18:00 y las 20:00 horas, lo que podría provocar interrupciones o retrasos en las transferencias interbancarias, advirtieron varias instituciones financieras.

Bancos como Banorte, BBVA México y Caja Popular Mexicana emitieron avisos a sus usuarios para que anticipen sus operaciones y eviten contratiempos durante el horario mencionado.

“Durante el mantenimiento podrás encontrar interrupciones para transferencias interbancarias, por lo que te recomendamos anticiparlas”, informó Banorte en un comunicado.

BBVA México agregó que “las transferencias hechas dentro de este horario podrían sufrir algún retraso”, mientras que Caja Popular Mexicana reiteró que el servicio SPEI estará en mantenimiento temporal como parte de acciones para mejorar la experiencia de los usuarios.

Durante las dos horas que durará el mantenimiento, los usuarios podrán seguir utilizando otros servicios dentro de sus plataformas de banca digital, como pagos de servicios, consultas de saldo y transferencias entre cuentas del mismo banco.

¿Qué es el SPEI?

El SPEI es un sistema desarrollado y operado por el Banco de México (Banxico) que permite realizar transferencias electrónicas entre bancos de manera casi instantánea.

A través de la banca por internet o móvil, los usuarios pueden enviar y recibir dinero en segundos los 365 días del año.

Este servicio es una de las herramientas más utilizadas en México para realizar pagos de colegiaturas, rentas, créditos, servicios o envíos a familiares, y es considerado una de las formas más seguras y eficientes de mover dinero en el país.

Si durante el mantenimiento experimentas fallas o retrasos en tus operaciones, podrás consultar el estado de tu pago en el portal MI-SPEI o mediante tu banco, utilizando la clave de rastreo o el número de referencia del movimiento.

