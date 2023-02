El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) celebra 90 años, en medio de un entorno incierto en el ámbito económico. El banco nació con el objetivo de financiar obras con dimensión social como escuelas, hospitales, carreteras, terminales portuarias y más.

Al respecto, su director, Jorge Mendoza Sánchez, recuerda en entrevista con UnoTV que Banobras es una de las instituciones de crédito más antiguas en México: “El 20 de febrero cumplimos 90 años, este periodo ha sido un momento y oportunidad para recordar por qué se creó el banco y hacia donde debería estar yendo esta institución”.

¿Por qué se creó el Banobras?

Mendoza Sánchez recuerda que en 1933 México estaba pasando por una época posrevolucionaria, donde existían todavía carencias, desigualdades y no había servicios básicos.

“En ese momento, México había sido, también, afectado por la gran depresión de los Estados Unidos; en los últimos años del Maximato, antes de que llegara Lázaro Cárdenas, se crea esta institución con el objetivo de que fuera una banca social y que ayudara a promover proyectos de infraestructura, que ayudaran a mejorar la vida de los mexicanos y que promovieran el desarrollo económico”. Jorge Mendoza Sánchez.

Ver más Hoy celebramos 90 años de financiar proyectos de infraestructura que generan bienestar para las y los mexicanos. @Banobras_mx celebra su aniversario retomando la visión social que le dio origen al Banco.

Hoy somos un #NuevoBanobras 🤜🤛 pic.twitter.com/l0wqXdaYj5 — Banobras (@Banobras_mx) February 20, 2023

¿Cómo incide Banobras actualmente en las obras públicas?

El director del banco señala que en los últimos cuatro años han dividido su esfuerzo en tres principales estrategias, la primera, tratar de participar en todos los proyectos prioritarios del presidente de la República y de la Cuarta Transformación.

“Estamos participando desde el Tren Maya, la Refinería Tula, Salina Cruz, Deer Park y también participamos en ‘Internet para todos’, para llevar internet a las comunidades más alejadas de nuestro país. Hicimos la construcción de seis hospitales del IMSS y el ISSSTE y varias carreteras… Participamos de manera directa o indirecta en casi todos los proyectos”.

La segunda estrategia, detalla el funcionario, tiene que ver con la parte de inclusión financiera, con lo cual se llevan los recursos del banco a todas las comunidades del país, no solo en proyectos grandes sino de todos los tamaños que tengan un impacto en la población.

“Para poder hacer eso, hemos tratado de acreditar a más municipios; en esta administración llevamos ya 234, la mayoría nunca habían tenido un crédito de Banobras”. Jorge Mendoza Sánchez.

El director de Banobras abunda que muchos municipios no están listos para tomar un crédito, porque no tienen suficientes ingresos o no pueden llevar un proceso competitivo como lo establece la ley y, por lo tanto, se les ofrece asistencia técnica: “Les hemos dado asistencia técnica a más de mil 350 municipios de todo el país”, destaca.

“Lo que todavía falta en México, en general, es la penetración del crédito privado a los municipios. En Latinoamérica, y en el promedio, prestan más los bancos que en México. Solamente alrededor de 450 municipios tienen un crédito a largo plazo con un banco comercial o con Banobras… Nosotros atendemos alrededor de 350”. Jorge Mendoza Sánchez.

La tercera estrategia que el banco está implementando es buscar ser sustentable, promoviendo proyectos sociales, amigables con el medio ambiente y, también, proyectos que contribuyen a la equidad de género.

“Por lo tanto, hemos implementado políticas ambientales, sociales y de perspectiva de género y eso nos ha permitido salir a fondearnos a los mercados a tasas muy atractivas. Hemos realizado ya 12 emisiones de bonos sustentables que nos colocan como el banco más importante en esta materia”. Jorge Mendoza Sánchez.

El directivo detalla que han emitido más bonos sustentables que cualquier corporativo en México; dos de ellos, particularmente, con perspectiva de género, es decir, los recursos van directo a infraestructura que ayuda a la calidad de vida de las mujeres: “Fuimos el primer banco de desarrollo en poder emitir este tipo de bonos”.

Cartera de Banobras

En los últimos cuatro años, Banobras ha incrementado el tamaño de la cartera en 26%.

“Lo importante no sólo es crecer, sino poder hacerlo de una manera sostenible. La parte financiera es una buena manera de medir si el banco es sostenible hacia adelante o no”. Jorge Mendoza Sánchez.

El director de Banobras detalla que tienen muy buenos números y han sido rentables, con utilidades, en los últimos cuatro años, lo que les ha permitido regresar 48 mil millones de pesos a la federación.

“La Secretaría de Hacienda utiliza estos recursos para otros proyectos, de manera de fondo perdido y también para otros bancos de desarrollo. Nuestra cartera vencida es solamente de 2.5%, que está en línea con los grandes bancos de nuestro país”. Jorge Mendoza Sánchez, director de Banobras.

Alrededor del 60% de la cartera de Banobras se comprende de estados y municipios quienes, refiere el directivo, nunca les han dejado de pagar, “porque nosotros prestamos casi todos nuestros créditos con la fuente de pago de participaciones”.

“Cuando la federación manda las participaciones a los estados, antes de que lleguen a ellos, nos pagan a nosotros. Es una fuente muy estable, segura, y por eso tenemos una cartera, una morosidad, tan baja como 2.5%”. Jorge Mendoza Sánchez.

¿Cómo decide Banobras a quién prestar y a quién no?

Sobre sus préstamos, el director del banco señala que utilizan el programa de desarrollo que se publica al principio de cualquier administración, al igual que el de infraestructura y los proyectos prioritarios.

“Cada proyecto tiene que pasar por unos criterios, requisitos y comités internos que van desde el análisis de crédito al de riesgo. Si un proyecto no pasa y no cuenta con una fuente de pago estable y sólida y pudiera tener un detrimento en la cartera del banco, no se aprueba”. Jorge Mendoza Sánchez.

El director del Banobras abunda que tienen los mismos requisitos que cualquier banco comercial en el país: “De hecho, Banxico y la CNBV nos auditan y revisan todos los años, al igual que a cualquier otro banco privado”.

Las reglas de auditoria, señala Mendoza Sánchez, son otras pues, por ejemplo, Banobras no tiene banca minorista, sino que ofrecen créditos de banca mayorista, créditos de infraestructura.

Los competidores de Banobras, los cuales ven en todas las transacciones con estados y municipios, “porque son procesos competitivos”, son BBVA, Banorte, Santander, Scotian Bank, entre otros participantes en el mercado, abunda el directivo.

“Son ciclos. Nosotros, por ejemplo, cuando fue la pandemia del COVID-19, vimos que todos los bancos comerciales se echaron para atrás y dejaron de prestar. Fue una oportunidad y funcionamos como una herramienta de reactivación económica e incluso, 2020, fue el año de colocación más alto en la historia de Banobras”. Jorge Mendoza Sánchez.

El directivo afirma que en los últimos cuatro años han prestado más dinero que en cualquier otro periodo similar, durante alguna otra administración.

Mendoza Sánchez señala que Banobras presta a todo aquel que tenga un buen proyecto que sea de beneficio para la población, lo que queda demostrado con los registros de crédito que han otorgado, en los cuales resaltan los de Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Jalisco, Baja California, entre otros.

“Estamos en todos los estados sin importar el color y esa fue una instrucción clara del Presidente, que Banobras no fuera una herramienta política y que los recursos fueran para poder detonar el crecimiento económico en todas las zonas del país”. Jorge Mendoza Sánchez.

El director de Banobras señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador encargó, de manera particular, la zona sur-sureste, en la que “existen muchas carencias y la cual había sido olvidada por mucho tiempo”.