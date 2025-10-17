GENERANDO AUDIO...

El Banco de México (Banxico) anunció la emisión de nuevas familias de billetes que van de las denominaciones de 50 a mil pesos, pero sin incluir el billete de 20 pesos. La institución informó que los nuevos diseños incorporan medidas de seguridad, El Banco de México (Banxico) presentó la emisión de nuevas familias de billetes que contemplan denominaciones desde los 50 hasta los mil pesos. En el anuncio destacó la ausencia del billete de 20 pesos azul, que corresponde a la familia F, con la imagen de Benito Juárez, el cual se retirará gradualmente de circulación.

De acuerdo con el Banco de México, el objetivo de esta renovación es incorporar elementos de seguridad avanzada, materiales de mayor durabilidad y características que faciliten su uso, con el fin de inhibir la falsificación.

Billete de 20 pesos tipo F será retirado

El billete azul de 20 pesos con la efigie de Benito Juárez y la representación de la zona arqueológica de Monte Albán se clasificó oficialmente por Banxico como ” proceso de retiro”, según la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La medida entró en vigor el 10 de octubre y establece que las instituciones financieras deberán enviar estos billetes al Banco de México cuando los reciban, sin volver a ponerlos en circulación.

Este billete tipo F, fabricado en polímero y en circulación desde 2007, podrá utilizarse como medio de pago mientras siga vigente, pues conserva su poder liberatorio, por lo que debe aceptarse en comercios, cajeros y bancos.

Billete conmemorativo de la Independencia seguirá vigente

El retiro del billete tipo F no afectará al billete de 20 pesos de la familia G, emitido en 2021 para conmemorar el Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México. Este modelo permanecerá en circulación y no se sustituye por una nueva familia, ya que incorpora las medidas de seguridad que se aplicarán en las próximas series de billetes.

El billete de la familia G presenta las siguientes características:

Material: polímero

Medidas: 120 x 65 mm

Colores predominantes: verde y rojo

Fecha de emisión: 24 de septiembre de 2021

Anverso: la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821

el 27 de septiembre de 1821 Reverso: representación del ecosistema de manglares en la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, en Quintana Roo

Este modelo se mantiene vigente porque ya cuenta con las medidas de seguridad y durabilidad que se aplicarán en las futuras impresiones del resto de las denominaciones.

Reacciones en redes por la ausencia del billete de 20 pesos

Tras el anuncio, usuarios en X (antes Twitter) expresaron sorpresa por la exclusión del billete de 20 pesos de las nuevas familias, asociando su retiro con posibles efectos económicos, como la inflación, o lamentando la pérdida de una denominación de uso cotidiano.

El Banco de México no ha informado el retiro o desaparición del billete de 20 pesos, por lo que su versión conmemorativa continuará circulando de forma normal junto con los nuevos billetes de otras denominaciones.