Banxico recorta 25 puntos base su tasa de interés por segunda vez en 2025

Sería la segunda vez que se reduce la tasa de interés en 2025. Foto: Cuartoscuro

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) determinó este 25 de septiembre reducir la tasa de interés interbancaria de 7.75% a 7.5%, lo que representa el segundo recorte de 25 puntos base en lo que va de 2025.

La institución explicó que la decisión ocurre pese a un ligero repunte inflacionario, con la expectativa de que los precios continúen a la baja. El ajuste busca estimular el crédito y apoyar la actividad económica, en un contexto donde la economía mexicana muestra señales de debilidad.

Decisión dividida dentro de la Junta de Banxico

El banco central señaló que el entorno internacional sigue afectado por conflictos geopolíticos y tensiones comerciales, factores que representan riesgos para la inflación.

La resolución no fue unánime: cuatro de los cinco integrantes de la Junta votaron a favor del recorte, mientras que el subgobernador Jonathan Heath optó por mantener la tasa en 7.75%, mostrando cautela ante el panorama.

Impacto en la economía familiar

Banxico indicó que seguirá evaluando posibles ajustes en la tasa, siempre en función del comportamiento de la inflación y del crecimiento económico, con la meta de lograr un nivel sostenido de 3% de inflación.

El recorte puede reflejarse en condiciones más accesibles para créditos hipotecarios, automotrices y tarjetas de crédito. Con ello, Banxico busca enviar una señal de confianza de que la inflación está convergiendo hacia su objetivo, mientras se reactiva la economía nacional.

