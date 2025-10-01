Banxico: remesas bajan 8.3% en agosto, quinto mes de caída al hilo

GENERANDO AUDIO...

Las remesas a México acumularon en agosto cinco meses consecutivos de caídas, informó este miércoles el Banco de México (Banxico). En dicho mes, los envíos de dinero desde el extranjero retrocedieron 8.3% a tasa interanual, al sumar 5 mil 578 millones de dólares.

Este descenso ocurre en medio de la política antimigratoria del presidente estadounidense Donald Trump, quien mantiene una estrategia agresiva de deportaciones que afecta directamente a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

Remesas en México caen por quinto mes consecutivo

De enero a agosto de 2025, las remesas totalizaron 40,466.85 millones de dólares, lo que representa una disminución de 5.89% respecto a 2024. Analistas bancarios prevén que este año cierre con una caída de alrededor de 5.6% frente al monto histórico del año pasado.

Según el banco privado, la baja responde a la menor inserción de nuevos migrantes al mercado laboral estadounidense, además del temor de salir a trabajar y consumir bajo el actual gobierno en Washington.

Factores que presionan a los migrantes mexicanos

A la situación se suma la advertencia de la firma Valmex, que anticipa un menor dinamismo de las remesas en lo que resta del año, debido también a una posible desaceleración económica en Estados Unidos, ligada a medidas proteccionistas de Trump.

En 2024, las remesas alcanzaron en México un récord de 64,745 millones de dólares, equivalentes a 3.5% del PIB. Aunque es un ingreso vital para millones de familias, esta proporción resulta menor comparada con otros países de la región como Nicaragua (27.2%), Honduras (25.2%) y El Salvador (23.5%).

El Banco de México continuará monitoreando el flujo de remesas, que sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos para el país, junto con las exportaciones y el turismo.