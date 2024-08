¡Ha habido asaltos! Reportan pérdidas millonarias por bloqueo en la México-Puebla

Bloqueo en la México-Puebla. Foto: Cuartoscuro

Transportistas perdieron dinero por fletes y mercancías, además los asaltaron durante el bloqueo en la autopista México Puebla. De acuerdo con la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, las pérdidas hasta ahora suman 5 mil 500 millones de pesos. Hay cargas que ya no llegarán a su destino, y en otros casos las que sí lleguen no serán pagadas por no arribar a tiempo.

“A nosotros sí nos perjudica terriblemente, simplemente estaba haciendo cuentas hace un momento, de qué cantidad llevamos de reporte de pérdidas y ya rebasamos los 5 mil 500 millones de pesos. Es increíble. A mí se me hizo una cantidad exorbitante. Pero si tomamos en consideración que simplemente más de 500 camiones con verdura que salen de Huixcolotla o que vienen de los campos de Sinaloa, nos han echado a perder la carga por la demora, y hemos tenido que perder el flete, y en algunos casos nos han hecho efectivo el cobro. Aparte de perder el flete”. Rafael Ortiz Pacheco, presidente nacional de la AMOTAC

Pero la situación para los operadores de transporte de carga empeora, pues durante el tiempo que estuvieron varados en la autopista México Puebla, considerada una de las más peligrosas del país, los asaltaron.

“-Sí, ahí en la fila. -¿A cuántos han asaltado” -Tengo reporte de 10, de 10 que les quitaron sus gastos, les robaron celulares, herramienta… afortunadamente sólo unos golpes, pero el susto no se los quita nadie”, Rafael Ortiz Pacheco, presidente nacional de la AMOTAC

Por esta razón, una vez más los transportistas pidieron que se refuerce la seguridad en esa vía federal que conecta con la capital mexicana.

“La Guardia Nacional, yo he comentado varias veces que, no existe para nosotros; más que solo en las noches y cuando nos detienen para extorsionarnos. Igual aquí, llegaron unas patrullas a la punta de la fila, llegaron dos. No hubo más vigilancia”, Rafael Ortiz Pacheco, presidente nacional de la AMOTAC

Por último, solicitaron a las autoridades que brinden una solución tanto a los manifestantes, como a operadores de transporte y automovilistas, pues los cierres en su momento se han extendido a otras vías de comunicación.