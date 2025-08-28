Brecha social: pobreza laboral en zonas rurales casi duplica a la urbana en México

GENERANDO AUDIO...

Pobreza laboral en México es de 35.1%. Foto: Shutterstock

La pobreza laboral en México alcanzó 35.1 % de la población en el segundo trimestre de 2025, con una marcada diferencia entre el campo y las ciudades. Mientras en las zonas rurales casi la mitad de la población (49.1 %) no logra adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, en las áreas urbanas la proporción se mantiene en 30.8 %, de acuerdo con cifras del Inegi y que también publicó en la red X.

¿Qué es la pobreza laboral y cómo se mide?

La pobreza laboral refleja el porcentaje de personas cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para comprar la canasta alimentaria, según el ámbito rural o urbano. Se trata de un indicador de corto plazo que forma parte del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), calculado con base en los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Pobreza laboral: leve aumento nacional, fuerte contraste entre campo y ciudades

De acuerdo con el Inegi, entre el segundo trimestre de 2024 y el de 2025 la pobreza laboral nacional aumentó de 35.0 a 35.1 %, lo que equivale a un alza de 0.1 puntos porcentuales.

El incremento fue más marcado en el ámbito rural, donde la población en pobreza laboral pasó de 47.6 a 49.1 % en un año. En contraste, en las zonas urbanas se registró una ligera baja, al pasar de 30.9 a 30.8 %.

Esto significa que, mientras en el campo prácticamente 1 de cada 2 personas no logra adquirir la canasta básica con su salario, en las ciudades el indicador permanece relativamente estable.

Contraste regional: Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran mayor pobreza laboral

La desigualdad también se refleja a nivel estatal. Durante el segundo trimestre de 2025, los mayores niveles de pobreza laboral se registraron en:

Chiapas: 62.5 %

Oaxaca: 59.2 %

Guerrero: 55.3 %

En el extremo opuesto, los estados con menor proporción fueron:

Baja California Sur: 12.9 %

Quintana Roo: 18.0 %

Baja California: 19.7 %

El informe muestra además que la pobreza laboral disminuyó en 22 entidades respecto a 2024. Quintana Roo destacó con una baja de 5.0 puntos, seguido de Guanajuato (−4.1) y Aguascalientes (−3.8). En contraste, San Luis Potosí tuvo un repunte de 10.2 puntos, mientras que el Estado de México y Guerrero registraron aumentos de 3.6 y 3.0 puntos, respectivamente.

Ingreso laboral real: ligero avance en las ciudades, caída en el campo

El ingreso laboral real per cápita nacional mostró un incremento anual de apenas 1.1 %, al pasar de 3 mil 350.84 a 3 mil 386.17 pesos entre el segundo trimestre de 2024 y el de 2025.

En las ciudades, los ingresos crecieron 1.0 %, al ubicarse en 3 mil 830.26 pesos mensuales .

. En las zonas rurales, por el contrario, se observó una caída de −3.3 %, con un ingreso promedio de mil 924.50 pesos mensuales.

Esto confirma la creciente desigualdad entre los hogares del campo y de las ciudades.