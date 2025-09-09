Buen Fin celebrará sus XV años con sorteo de la Lotería Nacional y sello “Hecho en México”

GENERANDO AUDIO...

En 2025 el Buen Fin cumple sus primeros 15 años. Y miles de empresas y comercios se preparan para festejar con ofertas y facilidades de pago.

Las celebraciones incluirán la promoción de la marca “Hecho en México”, el impulso a negocios familiares y un sorteo de la Lotería Nacional.

“La meta que tenemos es, por supuesto, superar el monto de ventas alcanzadas el año pasado y, por qué no, alcanzar un monto de 200 mil millones de pesos”

Enrique Salomón Rosas Ramírez / director general de Competitividad y Competencia, SE

Este año se realizará del 13 al 17 de noviembre, y se integrará el sello Hecho en México, con la meta de superar los 172.9 mil millones de pesos en ventas. Además, se realizará un sorteo especial de la Lotería Nacional el próximo 14 de noviembre.

“Este año el eje central será impulsar lo hecho en México, por ello, junto con el logotipo del Buen Fin está el distintivo de hecho en México, reafirmando el compromiso con los consumidores y con el talento de quienes producen todos los días de qué se puede producir con orgullo y con calidad nacional”

Octavio de la Torre / presidente de CONCANACO SERVYTUR

Además, como cada año, se realizará el Sorteo del SAT. Será el 5 de diciembre y participarán todos los consumidores que realicen al menos una compra de mínimo 250 pesos con tarjetas bancarias. Hay 500 millones de pesos para repartirse entre 321 mil premios.

“El sorteo tendrá una bolsa total de premios a repartir de 500 millones de pesos. Para esta edición se tienen contemplados dos premios mayores, uno para tarjeta habientes de 250 mil pesos, y otro para comercios de 260 mil”

Hilda Ninel Nájera / administradora de Servicios Tributarios

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El Buen Fin 2025 se perfila como uno de los más grandes en su historia y, además de ofertas, promocionará a comercios familiares.