La XV edición del Buen Fin se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2025 con la incorporación de OXXO y el enfoque en fortalecer la prosperidad compartida y la marca Hecho en México.

El evento, impulsado por la Secretaría de Economía, buscará superar las ventas de 2024, que alcanzaron 172.9 mil millones de pesos. OXXO participará por primera vez, sumándose a la estrategia del Plan México instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum y promovido por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Incorporación de OXXO y apoyo a Mipymes

La adhesión de OXXO marca el inicio de una serie de integraciones de empresas relevantes a nivel nacional. El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, destacó la importancia de incluir a más Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en la red de proveeduría de la cadena.

Meta y extensión del evento Buen Fin

El director general de Competitividad y Competencia, Salomón Rosas, confirmó que el evento durará cinco días –del jueves 13 al lunes 17 de noviembre– para incluir a miles de Mipymes.

La meta para 2025 es superar el récord del año anterior, que registró un promedio diario de 43 mil millones de pesos en ventas.

Prosperidad compartida y marca Hecho en México

La campaña reforzará la marca Hecho en México y el modelo de prosperidad compartida, alineados con el Plan México. Las empresas participantes reafirman su compromiso con el fortalecimiento del mercado interno y el orgullo nacional.