BYD “pone en pausa” planta en México por temor a aranceles de Trump

BYD congela proyecto de planta en México por aranceles de Trump. GETTY

La automotriz china BYD canceló sus planes de construir una planta en México ante la incertidumbre generada por posibles aranceles de Donald Trump. Según Bloomberg, la vicepresidenta ejecutiva de la compañía, Stella Li, afirmó que las tensiones geopolíticas influyeron en esta decisión.

Desde 2023, BYD había expresado su intención de establecer una fábrica en México, con capacidad para producir 150 mil vehículos al año y generar 10 mil empleos. El objetivo era abastecer al mercado mexicano, expandirse en Latinoamérica y, más adelante, llegar a Estados Unidos. Sin embargo, esa meta ahora queda en pausa.

Trump, China y la tensión comercial afectan a BYD en México

El proyecto enfrenta otro obstáculo clave: la falta de autorización del gobierno chino. Según el Financial Times, Pekín teme que la proximidad de México con Estados Unidos facilite la transferencia de tecnología sensible. Aunque BYD ya avanza con plantas en Brasil, Hungría e Indonesia, la aprobación para operar en México aún no llega.

Además, las tensiones entre México y China han aumentado. México busca cuidar su relación con EE.UU., por lo que ha impuesto aranceles a textiles chinos e iniciado investigaciones antidumping contra productos de acero y aluminio del país asiático. A su vez, Trump acusa a México de ser una vía indirecta para la entrada de productos chinos a territorio estadounidense.

En medio de este entorno complejo, Stella Li aseguró que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la planta mexicana. Mientras tanto, BYD sigue creciendo en ventas en el país, con más de 40 mil vehículos vendidos en 2024 y la meta de duplicar esa cifra en 2025 con 30 nuevos concesionarios.

