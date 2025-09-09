Calificadora Moody’s eleva nota a Pemex con ayuda del Plan Estratégico 2025-2035

GENERANDO AUDIO...

Petróleos Mexicanos (Pemex) Foto: AFP.

La calificadora Moody’s Ratings elevó este lunes la calificación de Pemex de B3 a B1 con perspectiva estable, al reflejar el compromiso de la actual administración para respaldar a la empresa del Estado en el pago de sus obligaciones financieras hasta 2027.

El ajuste en la nota de Pemex representa un cambio en la percepción de su riesgo crediticio. La decisión se relaciona con el Plan Estratégico 2025-2035, que incluye la estrategia de capitalización y financiamiento mediante la emisión de Notas Pre Capitalizadas.

Mientras que en la actualización de la calificación también influyó el uso del vehículo de inversión de Banobras y el anuncio de la recompra de bonos, medida que busca mejorar el perfil de amortizaciones de la petrolera.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Moody’s refleja compromiso con apoyo a Pemex

En su comunicado, Moody’s destacó el respaldo del Gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex), considerado clave para sostener sus finanzas en el mediano plazo. La calificadora prevé que este apoyo se mantenga para cubrir las obligaciones más relevantes de la empresa.

La subida de dos escalones en la calificación da a la petrolera un respiro en los mercados financieros, al reducir la percepción de riesgo de incumplimiento.

Toda vez que la Secretaría de Hacienda reiteró que continuará apoyando la estrategia financiera de Pemex, como complemento a las acciones que la empresa aplica en su operación y gestión administrativa, entre las que figuran ajustes en procesos internos y mecanismos de refinanciamiento que permitan estabilizar su situación.