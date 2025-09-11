Canasta básica sube más en ciudades que en zonas rurales, 4.1 % en agosto: Inegi

GENERANDO AUDIO...

Pese a que la inflación anual se redujo, subió canasta básica. Foto: Shutterstock

Hace un año, una persona en el país necesitaba mil 791 pesos para adquirir su canasta alimentaria, en el área rural, y 2 mil 349 pesos para comprarla en una zona urbana; en agosto de 2025 necesitó mil 850.73 pesos en la zona rural, y 2 mil 452.05 pesos en el ámbito urbano, de acuerdo con las cifras que reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por esta razón, el bolsillo familiar resintió más el gasto en alimentos y servicios durante agosto. Según los datos del Inegi, el costo de la canasta básica alimentaria subió 4.1 % en el ámbito urbano y 2.8 % en el rural, frente al mismo mes de 2024.

¿Cuánto cuesta la canasta básica?

Rural (canasta alimentaria): 1,850.73 pesos mensuales

1,850.73 pesos mensuales Urbana (canasta alimentaria): 2,452.05 pesos mensuales

En tanto la canasta alimentaria y no alimentaria que mide la línea de pobreza por ingresos se mostró de la siguiente manera:

Línea de pobreza por ingresos (alimentos y no alimentos): Rural: 3 mil 394.06 pesos Urbana: 4 mil 722.01 pesos



Productos que más subieron de precio

El Inegi destacó que estos productos empujaron el alza en la canasta alimentaria en la zona urbana:

Bistec de res , con aumentos de hasta 18.2 % anual

, con aumentos de hasta 18.2 % anual Leche pasteurizada de vaca de hasta 8.6%

de hasta 8.6% Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar (desayuno, comida o cena en restaurantes y fondas) 7.6%

En tanto que los productos que tuvieron mayor incidencia en el aumento de la canasta alimentaria, en el ámbito rural fueron:

Bistec de res, que tuvo aumento de hasta 18.2

que tuvo aumento de hasta 18.2 Carne molida de res, con alzas de hasta 16.3

con alzas de hasta 16.3 Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar con 7.6

¿Por qué importa este dato?

Aunque la inflación general anual se redujo a 3.6 %, el encarecimiento de la canasta básica incrementó las llamadas líneas de pobreza por ingresos, el referente que marca si una persona puede o no cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, transporte y otros servicios. En las ciudades, este aumento pega con más fuerza: una familia requiere casi 5 mil pesos al mes sólo para cubrir las necesidades mínimas de vida, mientras que en el campo el monto ronda los 3 mil 400 pesos.