Casas de cambio en AICM: Planean reducir, reubicar y vigilar más

Los robos a usuarios de casas de cambio han encendido las alertas. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) las tienen en la mira, debido a que se han reportado cuatro casos en lo que va del año.

¿Qué va a hacer la Secretaría de Marina, encargada del AICM, para evitar más delitos?

“Vamos a reducirlas, estamos en ese proceso, las vamos a reubicar para que no estén dispersas y una vez que sean mucho menos y bien ubicadas en las zonas, vamos a meterles demasiada seguridad en tecnología, presencia física, de personal para evitar eso”. Carlos Velázquez Tiscareño | Director del AICM

Las autoridades navales planean tener acceso a los sistemas de monitoreo dentro de los establecimientos.

“Seguramente estamos viendo en el aspecto contractual de que instalen cámaras a nuestro requerimiento y bajo nuestro control y que eso esté en el contrato, si no lo aceptan no se les dará el contrato”. Carlos Velázquez Tiscareño | Director del AICM



Y es que no solo los viajeros del AICM realizan operaciones en estas casas de cambio.



“Viene mucha gente de fuera a hacer sus operaciones aquí, pero no quiere decir que aunque esos casos que son mínimos no entran en la estadística, no quiere decir que no los tengamos que atender”. Carlos Velázquez Tiscareño | Director del AICM



Entre los usuarios hay temor de ser blanco de estas bandas.

“Ya no está seguro uno, la verdad y yo siento que muchas casas están amafiadas con las personas que nos tranzan a muchos para cambiar dólares” Raúl Feria | Usuario del AICM



Las autoridades también investigan presuntas complicidades.



La reubicación de más de 60 casas de cambio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México podría concretarse el próximo año como parte de la nueva estrategia de seguridad.